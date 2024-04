Povestea pisicuței din Iași care a mers singură la veterinar. A fătat patru pui

Caz inedit în Iași. O pisică a mers singură la o clinică veterinară. Sub privirile medicilor veterinari, pisica a fătat patru pui sănătoși, potrivit digi24.ro.

„Pisicuțele acum se recuperează după joacă. S-au jucat toată ziua cu mămica, după ce au și mâncat. Acum dorm.

Eram de gardă, de noapte, împreună cu un coleg de pe partea de urgențe, și după ce am preluat cazurile care ne-au venit, și ne-am ocupat de internații noștri, am auzit în jurul orei 2:00, la ușa de la intrare, niște mieunături mai stridente.

Inițial am crezut că e motanul nostru care de obicei mai pleacă pe afară și miaună ca să-l băgăm înapoi, în interior. Amândoi motanii noștri erau însă înauntru, la ușă.

Noi avem doar doi motănei ai noștri, pe care îi avem de la vechiul cabinet, iar ei se uitau afară la ea. Pisicuța era afară, lângă ușă și mieuna de zor ca să o băgăm în seamă, să o ajutăm.

Explicația nu este una logică și pentru noi a fost o surpriză foarte plăcută. Nu ne-am așteptat vreodată să ne calce pragul o pisicuță singurică, care mai era și gestantă, și care își dorește să fete lângă noi. Nu găsim altă explicație, pur și simplu, poate instictul matern.

Pisicuța era sănătoasă. Pe camere, ulterior, am văzut și noi, a doua zi, că a căutat prima ușă care i s-a deschis, fiind chiar ușa noastră de la corpul principal.

Am luat-o, am analizat situația, am văzut că pisicuța era gestantă în stadiu avansat, avea scurgeri, și am decis să o iau la un ecograf, să văd cam cât de avansată este gestația ei.

Am văzut că puiuții erau bine și erau viabili și la termen, și având în vedere că prezenta și scurgeri ne-am dat seama că urma să fete din moment în moment. Lucrurile au mers foarte bine.

După ce i-am pregătit un culcuș i-am dat apă și mâncare. S-a făcut comodă, s-a liniștit complet, a început să facă „biscuiți” cum spunem noi, să toarcă, și la scurt timp a fătat patru puiuți minunați, foarte energici, foarte vioi.

Puiuții, cele două femele și cei doi masculi și-au găsit căsuțe, au fost foarte multe telefoane, lumea a dorit să știe ce s-a întâmplat cu pisicuțele.

Toți au căsuțe, mai puțin mămica. Ea este pregătită pentru adopție. Puiuții vor sta la noi până vor fi înțărcați și vaccinați complet. Mămica o să plece după ce o să fie sterilizată și vaccinată, la fel”, a declarat Teodora Marcu, medic veterinar, pentru digi24.ro.