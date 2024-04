Monica Macovei, 6 luni de închisoare cu suspendare în urma accidentului în care un motociclist a fost grav rănit

Fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, a fost condamnată, vineri, la şase luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul de la Mangalia, în urma căruia un motociclist a fost rănit grav. Accidentul a avut loc în octombrie 2022, când fostul ministru a pătruns pe contrasens unde l-a accidentat pe bărbat, care a rămas cu handicap grav.

Monica Macovei a fost condamnată la șase luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Instanța suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Macovei trebuie sa presteze și muncă în folosul comunității, timp de 60 zile și să urmeze un program de reintegrare socială.

Decizia instanței nu este defintivă, sentința putând fi contestată la Curtea de Apel Constanța.

„Ea scapă mai repede de pedeapsă decât scap eu de suferințe, de operații. Nici acum nu sunt refăcut. Am văzut filmarea de la locul accidentului și acum am căpătat o ură față de ea. Am văzut cum zăceam la pământ un morman de carne și oase și mi s-a făcut rău. Filmarea durează 40 de minute și nu că nu a venit să vadă ce e cu mine, nici măcar nu s-a uitat” a declarat victima, Ilie Constantin, pensionar MAI.