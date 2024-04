Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, a făcut primele declarații: „Am o grămadă de remușcări, aș da orice să dau timpul înapoi”

Vlad Pascu, autorul accidentului din stațiunea 2 Mai, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața, a vorbit pentru prima dată de la tragedia care a şocat întreaga ţară. Tânărul care, drogat fiind, i-a accidentat mortal pe Roberta și Sebi, a spus că îi pare rău, că ar vrea să dea timpul înapoi și că își recunoaște faptele.

- Publicitate -

„Am o grămadă de remușcări. Aş porni pe o altă cale cu totul şi mi-aş face o altă viaţă, în sensul în care ce am făcut până acum, pentru că ştiu că am făcut greşit şi am pierdut nişte timp, s-a întâmplat şi tragedia aceasta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de faţă, aş da orice să pot să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit.

Sunt şi nişte imagini care s-au creat pe baza unor informaţii. Eu ştiu cine sunt eu şi ştiu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic şi din lucrurile pe care eu le-am făcut bune în viaţa aceasta.

Îmi asum fapta respectivă şi încerc să merg mai departe şi sper să pot să aduc plus valoare la un moment dat şi să reuşesc măcar 10% să fac înapoi ceea ce am stricat.

- Publicitate -

Este într-o suferinţă de care eu nu am cum să-mi dau seama, nu am cum să mă pun în locul lui, dar clar, suferă foarte mult şi pot să înţeleg şi să-mi asum”. a declarat Vlad Pascu.

Citește și: Tatăl uneia dintre victimele șoferului drogat Vlad Pascu a fost întrebat de judecătoare dacă fiul său este în sală

Vă reamintim, Judecătoria Mangalia a respins, săptămâna trecută, cererea de schimbare a încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu din ucidere din culpă în omor calificat şi a precizat că următorul termen de judecată va fi şi ultimul în acest proces.

Asta înseamnă că tânărul nu va fi judecat pentru omor calificat și va primi şi o pedeapsă mică, pentru recunoaşterea vinovăției.

- Publicitate -

Decizia a provocat revoltă în rândul părinților victimelor accidentului. Tatăl Robertei, fata ucisă de şoferul drogat, a ieşit din sala de judecată după ce avocatul lui Pascu a spus că victimele circulau neregulamentar.

„Le-am spus foarte clar: Să vă fie ruşine! Ei trebuie să înţeleagă ce le-am spus eu. Eu nu jignesc decât ceea ce trebuie. Luaţi aminte ce vă spune Dragomir Cătălin acum. De judecat, el nu va fi judecat aici. Judecata eu o voi face şi îmi asum ce vă spun”, a declarat, la termenul de săptămâna trecută, tatăl studentei de 20 de ani, spulberată de Pascu.