Firea îl atacă pe Ciolacu după ce i s-a refuzat candidatura la Primăria Capitalei

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astăzi că Gabriela Firea nu va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. „Dacă mergem cu candidat comun, nu este nici Burduja, nici Firea”, a spus Ciolacu.

- Publicitate -

Coaliţia discută în această seară despre lista comună la europarlamentare şi candidaţii la alegerile locale, în Capitală.

Variantele luate în calcul în coaliţie sunt fie candidaturi comune PSD-PNL la Capitală şi sectoare, fie candidaturi separate la Primăria Generală şi candidaturi comune ale celor două formaţiuni la primăriile de sector, notează digi24.ro.

După ce premierul Ciolacu a declarat că Gabriela Firea nu va fi candidatul comun al Alianței PSD-PNL la Primăria Capitalei, fostul edil a reacționat.

Cele mai importante declarații ale Gabrielei Firea pentru bugetul.ro:

Am câştigat o dată Primăria Capitalei cu scor peste partid iar când am pierdut, la diferență mică față de contracandidat, am avut aproape 40% iar partidul a luat 26% la alegerile parlamentare de acum 3 ani şi 16% la europarlamentarele trecute. Cum se dă cu piciorul acum candidaturii mele, prin care în mod cert l-aş fi trimis acasă pe Dl Nicușor Dan, vor trebui să dea explicații liderii Coaliției.

În toate sondajele corecte sunt pe primul loc în opțiunile electoratului, între 33-35%. Ce s-a prezentat altfel, am informații că sunt cifre măsluite, pentru a pune presiune pe partidele mari..

- Publicitate -

Nu cred că Marcel ciolacu a luptat suficient pentru candidatura mea. Nu cunosc motivul. Pot doar bănui…