Hotelierii renunță la angajații străini. ”Nu respectau programul și doar pare că nu sunt scumpi”

Hotelierii români, în special cei care au afaceri pe litoral, renunță la forța de muncă adusă din țări precum Bangladesh, Sri Lanka sau India. Asta deoarece mulți dintre ei nu respectau programul de lucru, iar costurile erau mai mari deoarece le erau plătite servicii precum cazare și masă.

Cu mai puțin de trei luni înainte de mini-vacanța de 1 Mai și Paște, hotelierii de pe litoral caută forță de muncă pentru sezonul estival.

Dacă până acum la mare căutare erau muncitorii străini, acum angajatorii s-au reorintat către forța de muncă autohtonă.

Potrivit Știrilor Pro TV, costurile cu străinii sunt mai mari pentru că, deși muncesc doar șase luni, ei trebuie plătiți pentru întregul an, fiindu-le asigurate și servicii de masă și cazare. În plus, aceștia nu respectă programul de lucru din contractul de muncă.

„A trebuit să-i învățăm că programul este program, nu veneau niciodată la ora pe care o stabileam. Pare că nu sunt scumpi, dar sunt scumpi pentru că trebuie să le plătim în afară de salariu și cazare, și masă. Ținând cont că hotelul este sezonier” a declarat Oana Olteanu, administratorul unui complex hotelier de pe litoral.

Reamintim că lanțul de restaurante La mama, prezent în special în București, a decis să renunțe la angajații străini și să recruteze personal exclusiv din rândul românilor. Motivul invocat de conducere este ”diferența civilizațională”.

„Nu mai vreau să angajez asiatici. În primul rând pentru că diferența civilizațională este enormă între noi și ei. Eu cred că am depășit momentul în care să trebuiască să învăț pe cineva să se spele pe mâini. Oamenii aceștia trebuie întâi învățați să se spele pe mâini. Sunt un dezastru. Pentru ei, a trăi cu un gândac e parte din viața lor normală! I-am cazat pe acești oameni în locații scumpe doar pentru a fi sigur că nu există ploșnițe, gândaci – cu care ei nu au o treabă să trăiască, dar eu am. Și îmi dau seama că modul lor de a gândi este fundamental diferit de al nostru. În plus, nici nu sunt mai ieftini sau mai muncitori. Eu cred în forța de muncă românească”, a precizat Cătălin Mahu, proprietarul lanțului de restaurante.

Detalii aici: Un lanț românesc de restaurante renunță la toți angajații străini. ”Sunt un dezastru. Trebuie învățați să se spele pe mâini”