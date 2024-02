Procesul lui Vlad Pascu s-a amânat deoarece acesta a rămas fără avocați

Procesul lui Vlad Pascu, care trebuia să înceapă astăzi la ora 9:00, s-a amânat inițial pentru ora 12.30, pentru ca mai apoi să se amâne până pe data de 14 martie. Motivul amânării îl reprezintă faptul că Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri vara trecută, a rămas fără avocați.

- Publicitate -

Unul dintre avocaţii lui Vlad Pascu s-a retras din dosar, iar cel de-al doilea a depus o cerere prin care anunţa că protestează şi nu poate participa la acest termen, potrivit presei centrale.

Avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familia tinerei moarte în accidentul rutier, a explicat ce s-a întâmplat cu apărătorii lui Vlad Pascu. „După ce am primit amânarea de la ora 9.30 pentru 12.30, se pare că de ultim moment a apărut o cerere prin care unul dintre cei doi avocaţi pe care îi are Vlad Pascu s-a retras din dosar, adică a denunţat mandatul, adică nu mai are contract de asistenţă juridică, iar celălalt avocat a depus o cerere prin care protestează.

Ştim foarte bine că sistemul judiciar a fost inundat de greve ale magistraţilor, grefierilor şi inclusiv ale avocaţilor, iar unul dintre colegii noştri care îl apără pe Vlad Pascu a depus cerere la dosar prin care se află în formă de protest şi atunci nu o să fie prezent aici, solicitând termen undeva după 29 februarie. (…)”, a declarat avocatul.

Cererea de transfer în arest la domiciliu a fost respinsă

Reamintim faptul că, în dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei, în timp ce conducea mașina sub influența substanțelor stupefiante.

Vlad Pascu se află în arest preventiv din data de 20 august 2023 și a solicitat să-i fie schimbată măsura arestării preventive cu cea a arestării la domiciliu. Tribunalul Constanța i-a respins tot astăzi cererea de a fi transferat în arest la domiciliu.

„Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva încheierii de şedinţă din data de 09.02.2024 a Judecătoriei Mangalia, de inculpatul Pascu Matei Vlad (…), cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului”, se arată în minuta instanţei. Această decizie a Tribunalului este definitivă.

- Publicitate -

Avocatul familiei uneia dintre victime va solicita schimbarea încadrării juridice în acest dosar

În timpul procesului de astăzi a avut loc un moment dificil pentru cei prezenți în sală atunci când judecătoarea l-a întrebat pe tatăl băiatului care a murit în accident dacă fiul său e în sală. Potrivit martorilor, bărbatul a izbucnit în lacrimi pe treptele judecătoriei.

Adrian Cuculis, avocatul care reprezintă familia tinerei moarte în accidentul rutier, a precizat că va solicita schimbarea încadrării juridice în acest dosar.

„Vom lua un nou termen de judecată când se va dezbate cererea pe care noi tot o încercăm de câteva luni de zile, respectiv aceea de schimbare a încădrării juridice a faptei din ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului, vătămare corporală şi bineînţeles conducere sub influenţa substanţelor interzise în omor calificat şi tentativă la omor calificat, dacă vom reuşi într-un final să dezbatem această cerere”, a explicat avocatul jurnaliștilor.

- Publicitate -

Noul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 14 martie 2024.