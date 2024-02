Cum vor fi recalculate pensiile. Cazul unui fost angajat cu o vechime mai mare de 25 de ani

Recalcularea pensiilor, care va fi implementată de la 1 septembrie, se apropie de final. Peste 95% din cele 5 milioane de dosare gestionate de Casa Națională de Pensii au fost deja introduse în sistemul electronic.

Autoritățile estimează că după 1 mai, pensionarii vor începe să primească deciziile cu privire la noile venituri care vor intra în plată în toamnă, ca urmare a recalculării pensiilor.

Este vorba de o formula nouă de calcul, prin care autoritățile promit că vor elimina toate diferențele care există în prezent între pensionari.

Potrivit noii legi, pensia se va calcula prin înmulțirea punctului de referință, în valoare de 81 de lei, cu numărul total de puncte realizat de salariat, notează Știrile Pro TV.

Astfel, pentru persoanele care depășesc stagiul de cotizare de 25 de ani se vor acorda în plus 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 ani.

De exemplu, pentru un angajat care a lucrat 37 de ani și 7 luni în industria textilă, va primi pentru 12 ani de muncă peste stagiul de cotizare 8,8 puncte.

Astfel, din toamnă, acesta va primi o pensie de 3.800 de lei față de 2.569 de lei, cât are în prezent.

