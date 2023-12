Prima reacție a Alexandrei, câștigătoarea trofeului Vocea României 2023. ”Tudor m-a crescut în câteva luni”

Alexandra Căpitănescu a câștigat Vocea României – ediția 2023 și marele premiu de 100.000 de euro.

Invitată în această dimineață la Știrile Pro TV, Alexandra (19 ani) a povestit experiența de la Vocea României.

„A fost o experiență pe care, nu știu, aș vrea să cânt încă de 50 de ori pe scena de la Vocea României. A fost ca un concert și, după ultimul moment, am rămas așa, fără cuvinte. În niciun caz nu m-am așteptat la așa ceva. Când am pășit pe scenă la blind-uri, mă gândeam: Doamne, măcar un scaun, un scaun să întorc, atât, să văd și eu cum este la duel și gata. Mai mult nu cer” a spus Alexandra.

Tânăra solistă a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului său de la Vocea României, Tudor Chirilă.

”Tudor m-a crescut în câteva luni. Am avut un timp foarte scurt de repetiții, de a ne cunoaște. Dar el m-a ajutat foarte mult în acest concurs, fiindcă mi-a arătat așa drumul, calea, iar eu a trebuit să-l ascult și să am încredere în alegerile muzicale. Da, recunosc că au fost, dar mă bucur că totuși l-am ascultat și i-am și spus: ‘Doamne, ce bine că te-am ascultat’. El avea mereu a avut imaginea de ansamblu. Poate că eu încă n-am maturitatea să văd imaginea de ansamblu, dar el mi-a zis: Te rog să mergi pe încredere, fiindcă am experiență, știu ce înseamnă Vocea României și am zis OK, și se pare că i-a ieșit”.