România nu intră în Schengen nici în acest an. Votul va fi amânat

România nu va intra în spațiul Schengen anul acesta. Deși acest subiect figura pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, votul va fi amânat.

Informația a fost confirmată la Digi 24 de europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan.

Acesta a declarat că Austria și-a schimbat atitudinea față de România, iar problema o reprezintă acum opoziția Olandei la aderarea Bulgariei.

„Nu vreau să dau nicio speranță nimănui, canalele diplomatice sunt redeschise cu Austria. (…) Austria nu are aceeași atitudine pe care a avut-o în urmă cu un an față de România. Bulgaria are astăzi o problemă, nu România”, a declarat europarlamentarul.

Surse politice susțin că aderarea ar urma să aibă loc pe etape, fiind incluse mai întâi punctele de frontieră de pe aeroporturi, începând cu luna martie, și apoi restul acestora.