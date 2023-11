Trei pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Murgeni au murit, după ce au mâncat pomană de la o mănăstire

Trei pacienți Spitalului de Psihiatrie Murgeni au murit, ieri, după ce au primit mâncare de pomană de Mănăstirea Florești. Starețul lăcașului de cult susține că aceeași mâncare a fost servită și de alții, fără să existe vreo problemă.

Ministerul Sănătății a format miercuri seara o celulă de criză după ce trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit.

Toți pacienții spitalului și personalul medical mâncaseră marți la prânz alimente din pește primite drept pomană de la o mănăstire, notează digi24.ro.

Starețul mănăstirii susține că ”nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”

„M-a sunat directorul spitalului, domnul Carp și mi-a spus de nenorocirea care s-a întâmplat! Eu i-am spus că nu cred că e de la noi, fiindcă mâncarea pe care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă o dată repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a declarat starețul mânăstirii pentru publicația locală Vremea Nouă.

Surse din administrația locală au declarat pentru Libertatea că după masa de prânz, cu mîâncarea oferită de mănăstire, la cină pacienților le-au fost oferite tot preparate din pește. Mai exact, conserve de pește achiziționate de administrația unității medicale. Și acestea vor fi verificate de autorități pentru a se stabili dacă au legătură cu decesul pacienților.

Poliția a declanșat o anchetă, iar medicii legiști vor stabili cauza morții celor trei pacienți.