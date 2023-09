Cum plănuia Miruna Pascu să-și scape copilul de închisoare: „Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova”

Mama tânărului care a condus drogat şi a ucis doi studenți în accidentul din stațiunea 2 Mai avea în plan să-şi scoată fiul din închisoare pe motive medicale, arată stenogramele procurorilor.

Miruna Pascu a fost interceptată de procurorii DIICOT chiar în timp ce îi dezvăluia strategia fiului ei şi îi spunea că are costuri foarte mari cu cei dispuşi să îi ajute, potrivit antena3.ro.

Din stenograme reiese şi atitudinea revoltătoare pe care cei doi o au faţă de opinia publică, în ciuda declaraţiilor făcute de avocaţii lor. Amândoi spun că îi doare în cot.

MIRUNA PASCU: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova. Să te trimită pe aici, pe Rahova. Vedem…

VLAD: Pe Rahova?

MIRUNA PASCU: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am.

VLAD:. Cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

MIRUNA PASCU: E cel mai bun centru. Adică cel mai curat, și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniul ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu.

VLAD: Mmm.. bine!

MIRUNA PASCU: Primul lucru pe care trebui să-l fac e să fac dosar medical. Cu siguranță trebuie să-ți fac în primul rând dosar medical și după aia, încet, încet… Tu cu cine mai ești acum în camera aia?

VLAD: Ah, e ok acum. Mai sunt doar cu băiatul ăla de care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea. Am stat, a fost super caraghios chiar. Și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la garda de mediu, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui

MIRUNA PASCU: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii de acum încolo, nu să fii cu nebuni.

MIRUNA PASCU: Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din asta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac, dar nu mai veni cu… Deci nu știu.

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

MIRUNA PASCU: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu despre părerea lor, mă doare și pe mine tot în cot.

VLAD: În situația în care sunt acum mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor.