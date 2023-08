Ministrul MAI, Cătălin Predoiu, a trimis Corpul de Control în Constanța, după tragedia din stațiunea 2 Mai

Tragedia de la 2 Mai, unde un șofer drogat a ucis doi tineri, a scos la iveală o serie de probleme în aplicarea legii de către polițiștii de pe litoral. Ministrul MAI, Cătălin Predoiu, a trimis Corpul de Control în Constanța pentru a verifica dacă polițiștii și-au făcut datoria.

Declarația ministrului Cătălin Predoiu:

Bună ziua! Am luat act cu profundă tristețe de accidentul produs la Vama Veche de un adolescent aflat sub influența unor substanțe interzise. Sunt sincer îndurerat de tragedia familiilor îndoliate și transmit personal sincere condoleanțe.

Ca ministru al Afacerilor Interne, prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet și întreg tot adevărul cu privire la aceste împrejurări. Pe baza stabilirii întregului adevăr, asigur că orice neglijență sau vinovăție constatate în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii.

În acest scop am dispus, în limita competentelor pe care le am ca ministru al Afacerilor Interne, un control complet care să fie efectuat de Corpul de Control al Ministrului pentru a crea cadrul juridic profesional şi desfăşura expertiza necesară pentru investigarea minuţioasă a întregului lanț de evenimente.

Ministerul Afacerilor Interne va comunica transparent asupra acestei anchete. Concret, după finalizarea evaluărilor, ofițerii din cadrul Corpului de Control al Ministrului vor prezenta concluziile. În funcție de acestea și de judecata mea asupra lor, vor formula propuneri conform cadrului legal către instituțiile competente.

De asemenea, concluziile acestui raport vor fi făcute publice, cu respectarea legislației în domeniu. Pe de altă parte, reiterez solicitarea pe care am formulat-o repetat încă de la preluarea mandatului de ministru către toate structurile de Poliție și Parchet inclusiv și mai ales structurile specializate să abordeze energic, frontal și complet fenomenul traficului de droguri și a crimei organizate.

Consumul de droguri este stimulat de multiple cauze, unele țin inclusiv de educație, dar până la rezolvarea acestora se impune combaterea cu toate forțele și instituțiile statului a traficului de droguri, a traficului de persoane și a crimei organizate.

Sancționarea consumatorilor și posesorilor este o dimensiune importantă a luptei cu drogurile dar dimensiunea esențială este identificarea, inculparea și condamnarea marilor dealeri, marilor distribuitori și a rețelelor de crimă organizată. Acest lucru trebuie făcut indiferent de conexiuni sau complicităţi care s-ar putea descoperi în jurul traficului de droguri.

Aceasta este o prioritate declarată a Ministerului și solicitată de mine, ca ministru, tuturor structurilor MAI, iar tragicul accident de la Vama Veche nu este decât un dramatic argument în plus pentru a menține această prioritate.

Există suficiente strategii de combatere a traficului de droguri, a traficului de persoane, a grupurilor de crimă organizată, a corupției, pentru că toate aceste flageluri sunt toate legate de inelul corupției, dar ceea ce se impune acum, cât nu este prea târziu pentru noi ca societate, este acțiunea concentrată, acțiunea practică, concretă în teren a tuturor instituțiilor statului în lupta cu drogurile, traficul de persoane și crimă organizată.

Încă de acum 2 luni, de când am preluat mandatul, am cerut imediat poliției lansarea unor operațiuni ferme de combatere a infracționalității. Demers rezultat în 20.994 de acțiuni operative, desfășurate sub numele operativ Blocada.

De asemenea, acum o lună de zile în întâlnirea cu conducerea operativă a Inspectoratului General al Poliției Române am cerut expres alinierea planurilor operative la prioritatea combaterii traficului de droguri, a traficului de persoane și a grupurilor de crimă organizată. Sunt deja în curs planuri operative de abordare a acestor flageluri și acestea vor continua până la destructurarea rețelelor de dealeri și crimă organizată.

Dincolo de măsurile dispuse deja la nivelul MAI, am inițiat și voi continua o acțiune de concentrare cu toate instituțiile de siguranță și ordine publică, inclusiv cu Parchetele specializate.

Dar trebuie să fim conștienți că după zeci de ani în care flagelul drogurilor a fost abordat marginal, această luptă va fi de durată, va cere sacrificii, resurse și un front comun al tuturor instituțiilor, de la Parlament și până la Justiție, al întregii societăți românești, dacă vrem cu adevărat să o rezolvăm.

Asigur întreaga opinie publică că voi arunca în această luptă toate forțele cu competență legală din cadrul MAI.

