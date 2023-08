Reacția lui Ponta după ce a fost numit consilier onorific de Ciolacu

Fostul premier Victor Ponta a confirmat, sâmbătă, numirea sa în funcția de consilier onorific al lui Marcel Ciolacu, în domeniul relațiilor economice.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, el spune că este muțumit de această alegere. „Și haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică”, afirmă Ponta.

„Back in business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulțumesc să stau pe margine bosumflat și să critic tot; dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan – știu să joc și în atac și în apărare; dacă și haterii mei spun că am fost cel mai bun Premier pentru zona economică de ce să nu aplic ce am învățat atunci și, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puțin toți cei care conduc mari instituții publice)”, a scris fostul premier pe Facebook.

Victor Ponta susține că România are, după 8 ani, și un prim-ministru, nu doar un președinte care „este absent”.

„Dacă reușesc să sprijin proiecte prin care mulți bani vin în România (să mai compenseze banii mulți care pleaca) câștigăm toți și sunt mulțumit ; dacă îmi folosesc relațiile internaționale ca să știe vecinii și partenerii noștri că România are din nou, dupa 8 ani , un Prim Ministru (nu doar un Președinte absent) cred că fac ceva bun; daca știu să explic cu subiect și predicat oamenilor ce gândesc și ce fac și asta îi supără pe gangavii ți analfabeții care transpira când văd un ziarist sau un alegător – e un câștig mare.

„Dacă nu vă place de Ciolacu puteți să lucrați dvs cu Iohannis, Ciuca, Drulă, Simion, Orban sau Șoșoacă, că aceștia sunt acum, alții nu – eu sunt mulțumit cu alegerea mea! Dacă nu reușesc – măcar nu o să regret că am încercat”, a conchis fostul premier. Fostul premier Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, în domeniul relațiilor economice internaționale. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Deoarece este consilier onorific, Ponta nu va fi plătit pentru această funcție.