Votează Via Transilvanica, drumul care unește, pentru a câștiga Europa Nostra Public Choice Award 2023

Via Transilvanica este câștigătoare a Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2023 Europa Nostra și este acum unul dintre proiectele de frunte care concurează pentru categoria Europa Nostra Public Choice Award 2023.

Un traseu unic de drumeție de 1400 km de la Putna la Drobeta Turnu Severin, Via Transilvanica traversează 400 de comunități rurale din România. Proiectul a durat 4 ani și a fost nevoie de mii de voluntari pentru a fi construit.

Această rută va aduce între 40 și 150 de milioane de euro anual acestor comunități atunci când va fi complet dezvoltată. Țara noastră are nevoie de acest proiect și Via Transilvanica are nevoie de tine!

Acum, Via Transilvanica și cele douăzeci și șapte (27) proiecte câștigătoare europene concurează pentru premiul Public Choice și suntem încrezători că, cu sprijinul vostru, Via Transilvanica va câștiga.

Votați și voi Via Transilvanica pe: https://vote.europanostra.org.

CUM POȚI AJUTA? Votați, votați, votați!

O coaliție globală de non-profit și comunități diaspora coordonată de RUF/Romanian United Fund și Tasuleasa Social, cu sprijinul Repatriot se coordonează pentru a ajuta Via Transilvanica să câștige locul 1 la această competiție.

Acesta este unul dintre singurele proiecte participante cu impact global si suntem convinsi ca putem castiga cu ajutorul vostru.

Puteți vota până pe 26 august 2023 pe: https://vote.europanostra.org! Votează mai întâi proiectul Via Transilvanica Alege și votează alte două proiecte Completează datele și o adresă de e-mail validă Introduceți email-ul și validați înregistrarea făcând click pe link-ul primit Vot finalizat!

VIDEO