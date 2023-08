Judecător al Înaltei Curți, acuzat de un tânăr polițist că i-a făcut probleme la serviciu. „Mă tem pentru cariera mea”

Un tânăr poliţist, angajat al DGA Olt, acuză un judecător de la Înalta Curte că a pus mâna pe telefon și i-a făcut probleme la serviciu, după un schimb mai acid de replici avut în cadrul unui examen de licență.

Potrivit Epoch Times Romania, poliţistul, angajat la Direcţia Judeţeană Anticorupţie Olt susţine că a fost intimidat la muncă de către conducerea DGA după ce a intrat în conflict cu judecătorul Nicolescu Alin Sorin de la Înalta Curte.



Poliţistul relatează că a ripostat după ce a fost jignit de judecătorul ICCJ în timpul examenului de licenţă la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti unde Nicolescu este profesor, iar ulterior acesta l-a sesizat pe şeful DGA, Liviu Vasilescu care a şters cu el pe jos.

”Mă numesc Ciorîia Gheorghe Giorgian, sunt absolvent al Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti promoţia 2022, iar în prezent sunt subinspector de poliţie în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Serviciul Judeţean Anticorupţie Olt. După finalizarea studiilor, m-am înscris la facultatea de drept european şi internaţional din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti pentru completarea studiilor.

În data de 04.07.2023 a trebuit să susţin examenul de licenţă la facultatea anterior menţionata, sens în care am fost chemaţi să ne prezentăm la ora 08:00 pentru a ne fi verificate cărţile de identitate şi a ne băga in sălile în care vom susţine efectiv examenul de licenţă.

Unul dintre supraveghetori, al cărui nume îl voi aminti puţin mai târziu, a început să strige numele studenţilor în jurul orei 8:20, iar în momentul în care mi-a fost strigat numele, nereuşind să ajung foarte rapid la dumnealui, pentru a-i putea prezenta cartea de identitate, acesta fiind nevoit să strige numele meu de 2 ori, a procedat într-o maniera maliţioasă, folosind următoarele cuvinte „hai bă ce faci, stau după tine”, zicându-mi să scot mai repede cartea de identitate ca să i-o prezint, însă în momentul în care am scos portofelul pentru a putea prezenta cartea de identitate, acesta s-a deschis la compartimentul unde am legitimaţia de serviciu, fiind exact lângă compartimentul în care am buletinul, dumnealui putând observa faptul ca sunt poliţist, lucru important în ceea ce vă voi povesti mai târziu.

După cele întâmplate eu i-am răspuns că noi, studenţii, stăm după dumnealui, având în vedere că intrarea în săli ar fi trebuit să se facă începând cu ora 08:00. Ulterior, în timpul examenului de licenţă, colegii din sala solicitau să meargă la toaletă, iar asistentul/profesorul universitar sus amintit a avut o reacţie maliţioasă din nou, adresându-ne, nouă, tuturor o întrebare ironică, întrebându-ne dacă procedam în acelaşi fel în cazul în care eram la susţinerea examenului la INM, moment în care eu l-am întrebat pe dumnealui daca cele doua instituţii se pot compara, respectiv Universitatea Nicolae Titulescu şi Institutul National al Magistraturii, moment în care acesta s-a enervat foarte tare, spunându-mi că sunt obraznic, şi solicitându-mi să îi înmânez cartea de identitate ca să îi facă o poza.

Imediat după ce a primit cartea de identitate de la mine, acesta a scos telefonul, ţinând cartea de identitate într-o poziţie care să îi permită să o fotografieze, moment în care eu i-am spus faptul că nu este legal să faci poze după cartea de identitate a altei persoane, acestea fiind date cu caracter personal, totodată zicându-i ca dacă vrea să aibă datele mele, să ia o foaie şi să le noteze(deşi datele cu caracter personal pot fi notate doar într-o agendă înregistrată). În acel moment mi-a înmânat cartea de identitate şi m-a mutat într-o altă bancă, undeva în spatele clasei.

În momentul in care m-am aşezat în bancă, acesta s-a asigurat de faptul ca nu îl aude nimeni, şi m-a întrebat ironic „Bă eşti prost?” după care mi-a luat cartea de identitate şi a dus-o la catedră pentru a îmi nota datele de pe aceasta(cel mai probabil într-o agendă personală sau pe o foaie, nicidecum într-o agendă înregistrată), sau poate chiar a pozat-o, nu am certitudine ce a făcut cu cartea mea de identitate.

După aproximativ 3 minute, acesta s-a întors la mine, mi-a dat înapoi cartea de identitate şi m-a întrebat în repetate rânduri unde lucrez ca să vorbească el cu şefii mei( lucru destul de important în cele pe care le voi relata). Moment în care i-am spus faptul că lucrez în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi că poate vorbi cu domnul Liviu Vasilescu care este Director General, dar totodată l-am întrebat şi pe dumnealui cine este, moment în care acesta mi-a spus că este Nicolescu Alin Sorin, judecător la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie şi m-a asigurat de faptul că va vorbi cu domnul Vasilescu ca să îi povestească cele întâmplate. De reţinut este faptul că acesta şi-a declinat calitatea de judecător pentru a mă ameninţa şi intimida spunându-mi că atitudinea mea nu este una demna de un poliţist, moment în care i-am zis că atitudinea lui nu este una demnă de un judecător, eu fiind un simplu student care dorea doar să-şi susţină examenul de licenţă.

Aceasta întâmplare fiind o speţă aproape identica cu aceea a procurorului Daniel Horodniceanu, doar că aici, ameninţările făcute de domnul judecător de la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie nu au fost deşarte, pentru că, în aceeaşi dată în care am susţinut examenul de licenţă, adică 04.07.2023, la ora 22:14 primesc mesaj pe WhatsApp de la şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Olt( seful meu nemijlocit) , mesaj care spunea că trebuie să mă prezint la direcţie în ziua imediat următoare, adică 05.07.2023 la ora 10:00 pentru a mă vedea cu domnul Director General Liviu Vasilescu, fără a îmi fi comunicat vreun motiv. De asemenea, în momentul în care am întrebat dacă mă pot deplasa cu autoturismul de serviciu, mi s-a comunicat că a fost data dispoziţie să nu mi se permită să folosesc autoturismul de serviciu.

În data de 05.07.2023, ora 06:00, am procedat la deplasarea spre Direcţia Generală Anticorupţie din municipiul Bucureşti, cu autoturismul personal, pentru a mă prezenta la biroul domnului Director General. În jur de ora 09:25 am intrat în sediul Direcţiei Generale Anticorupţie, unde în momentul în care jandarmul m-a salutat, m-am prezentat, am spus cine sunt şi de ce am venit, sens în care acesta a apelat-o pe doamna secretar a domnului Director General Liviu Vasilescu, care i-a comunicat jandarmului să îmi zică să merg către biroul domnului Vasilescu.

Lucru care s-a şi întâmplat, am ajuns la biroul domnului Director General la ora 09:30, aşteptându-l pe acesta până undeva în jur de ora 10:00. La ora menţionată anterior, şi-au făcut apariţia domnul Director General, chestor şef de politie, Liviu Vasilescu şi doamna Director General Adjunct, comisar-şef de politie, Manuela Popescu, aceştia invitându-mă in biroul domnului Director General pentru a putea discuta.

Aceştia m-au întrebat daca ştiu de ce sunt aici, răspunsul din partea mea fiind unul negativ. Apoi aceştia mi-au spus că mă aflu acolo din cauza discuţiei purtate cu domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, iar domnul Vasilescu chiar spunându-mi că daca nu îmi place la Direcţia Generală Anticorupţie, să plec la poliţie, fiind oarecum o ameninţare voalată din partea lui. Atât domnul Director General cât şi doamna Director General Adjunct au început să îmi zică că atitudinea mea a fost una greşită şi că am făcut de ras Direcţia Generala Anticorupţie prin atitudinea pe care am avut-o ( aparent, să nu fii lăsat calcat in picioare, să fii demn şi să nu accepţi abuzurile înseamnă să pătezi imaginea şi să faci de ras instituţia), aceştia spunându-mi totodată că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, şi-a sunat unii prieteni din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prieteni care l-au sunat pe domnul Director General Liviu Vasilescu ca să îl întrebe de mine şi să îi povestească speţa întâmplata.

Totodată mi-au fost adresate anumite întrebări legate de viaţa personală care nu aveau nicio legătura cu cele întâmplate, am fost întrebat cu ce se ocupă părinţii mei, probabil pentru a vedea daca sunt şi eu „cineva” şi dacă am anumite „relaţii” la oameni influenţi, de genul celor pe care le are domnul judecător Nicolescu Alin, de răspunsul meu depinzând probabil modul în care ei mă vor trata in continuare. De menţionat este faptul că în momentul în care am încercat să îmi spun punctul de vedere, nu am fost lăsat, pentru că atât Directorul General cât şi doamna Director General Adjunct mă întrerupeau, spunându-mi în repetate rânduri că eu am greşit, că sunt mai mic, fiindu-mi adus ca argument şi faptul că poate pe viitor, voi comite vreo infracţiune si voi fi judecat chiar de domnul judecător Nicolescu Alin Sorin şi că nu este bine să îl supăr. Mi-a fost reproşat şi faptul că nu apreciez faptul că lucrez în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, fiindu-mi zis că daca eram la rutieră, nici măcar pe hol nu stăteam (lucru şi comparaţie care nu-şi aveau sensul acolo).

De menţionat este faptul că pe tot parcursul conversaţiei purtate între mine şi domnul Director General şi doamna Director General Adjunct, domnul Liviu Vasilescu comunica cu cineva prin intermediul mesajelor pe telefon, probabil folosind aplicaţia WhastApp, bănuiala mea este că persoana cu care acesta comunica fiind chiar domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, iar la un moment dat, în timp ce comunicam cu doamna Manuela Popescu, domnul Liviu Vasilescu m-a fotografiat, lucru pe care l-am putut constata pentru că am observat că avea telefonul îndreptat spre mine şi nu îl avea pe modul silenţios, fiind surprins de acel sunet specific din momentul în care faci o poză cu telefonul, poză pe care probabil a făcut-o că sa i-o trimită domnului judecător Nicolescu Alin Sorin care aparent gestionează politica de cadre din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi care are destinele ofiţerilor de poliţie din cadrul acestei structuri în mâinile lui, lucru care a putut fi demonstrat prin faptul că am fost chemat de urgenţă, în ziua imediat următoare aşa zisului conflict dintre mine şi el, la domnul Director General.

Menţionez faptul că pe tot parcursul discuţiilor purtate dintre mine şi domnul Director General si doamna Director General Adjunct, cei doi au încercat în repetate rânduri să folosească tactici de manipulare şi să mă convingă că eu am greşit si să-mi zică „să o las aşa” (lucru pe care încercau să îl facă, deoarece undeva în timpul conversaţiei eu am zis că mă gândesc să îi fac plângere domnului judecător la Inspecţia Judiciară). Un alt lucru destul de important este că pe tot parcursul conversaţiei, domnul Director General, Liviu Vasilescu, îmi zicea „Lucică” (probabil făcând confuzie de la Giorgian la Lucian), lucru care relevă cam cât de mult înseamnă, pentru instituţia pe care el o conduce, un tânăr ofiţer de poliţie.

Totodată, cei doi mi-au zis să mă duc la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi să îmi cer scuze personal domnului judecător fiindu-mi argumentat şi faptul că daca domnul judecător depunea plângere( acesta neavând vreun motiv să depună plângere pentru că ceea ce am făcut eu a fost complet legal, eu fiind în acel moment un simplu student care doar şi-a susţinut punctul de vedere şi a cerut să îi fie respectate drepturile) eu urma să fiu mustrat, iar în momentul în care eu le-am zis că nu vreau să mă duc să îmi cer scuze, aceştia au insistat, lucru care nu mi-a lăsat altă variantă decât să mă conformez, sens în care mi-a fost înmânat numărul domnului judecător pe un bileţel, pentru a îi da un mesaj când ajung la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.

Aceştia mi-au zis să mă duc la doamna psiholog şi după aceea să mă deplasez către domnul judecător pentru a îmi cere scuze( lucru pe care eram gata să îl fac pentru că îmi era frică de influenţa pe care acesta o are asupra instituţiei din care fac parte, instituţie care ar fi trebuit să nu fie influenţată de presiunile politice şi de presiunile magistraţilor, lucru care m-a şocat şi m-a lăsat cu un dezgust total).

După discuţiile purtate cu doamna psiholog, de altfel, singura care a fost dispusă să asculte şi punctul meu de vedere( de reţinut că si aceasta a fost probabil o forma de intimidare a mea, pentru a îmi arăta ca aceasta este o metoda pe care domnul Director General si doamna Director General Adjunct o pot folosi pentru a îmi face rău), m-am deplasat către Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, sens în care i-am dat mesaj domnului judecător în momentul în care am plecat de la Direcţia Generală Anticorupţie, spunându-i că ajung în 30 minute, şi încă un mesaj în momentul în care am ajuns.

Am aşteptat în faţa Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie aproximativ o oră, fără să primesc vreun mesaj de la domnul judecător ( aceasta fiind dispoziţia dată de domnul Director General Liviu Vasilescu, să aştept acolo oricât ar fi necesar), iar la un moment dat primesc un apel telefonic de la doamna Director General Adjunct, Manuela Popescu care îmi comunică că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin este la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie si că pot pleca spre casă, lucru pe care l-am şi făcut.

La un moment dat, la ora 15:08, respectiv 15:09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri ” Sper să înţelegi ceva din ecuaţia asta pt că ţi-a trecut un glonţ pe la ureche…” respectiv „..şi atentie la steroizi ca o să-ţi prăjească creierul”.

Un lucru care trebuie avut în considerare este faptul că aceasta nu este o atitudine demnă de un judecător, mai ales de un judecător la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie. Acest om are în mână soarta anumitor persoane, acest om care este încadrat pe o funcţie unde nu ar trebui să fie oameni de genul dumnealui, unde ar trebui să fie oameni corecţi si imparţiali, oameni care nu fac abuz de funcţia pe care o au la ordinea zilei, oameni care nu se joacă cu destinele altor persoane pentru amuzament, oameni care nu folosesc un limbaj de genul pe care domnul judecător Nicolescu Alin Sorin îl foloseşte, şi desigur, oameni care nu fac ameninţări atât verbale, dar si prin intermediul mesajelor.

Totodată, această întâmplare mă face să îmi fie frică să mai lucrez în speţe în care vor fi cercetaţi oameni influenţi deoarece v-am prezentat exemplul perfect de ce se întâmplă în momentul în care doar ai păreri contradictorii cu cineva cu o funcţie înaltă, ce să mai zic de momentul în care faci cercetări cu privire la o persoană de genul.

Menţionez faptul că mă tem pentru cariera mea deoarece domnul judecător Nicolescu Alin Sorin pare să fie atât de influent încât să poată controla conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie ca pe nişte simple marionete.

Totodată, având în vedere faptul că influenţa dumnealui pare să fie atât de mare, există posibilitatea ca acesta să aibă influenţă şi la nivelul DGPI, acesta putând să facă presiuni ca să îmi fie retras accesul la informaţii clasificate.”, este postarea făcută de polițistul Ciorîia Gheorghe Giorgian pe Facebook.

Contactat de sursa citată, judecătorul a susținut că n-a vrut să îi facă rău tânărului ci doar a discutat prieteneşte cu şeful acestuia, Liviu Vasilescu referitor la modul în care sunt „educaţi” poliţiştii.

Iniţial judecătorul a întrebat reporterul „ce vrea să audă” după care a dat vina pe poliţist şi pe lipsa acestuia de „respect”. Potrivit judecătorului, poliţistul, tânăr fiind şi la început de drum, trebuia să tacă:

Reporter Epoch Times: De ce aţi sunat la DGA, de ce aţi simţit nevoia să îl reclamaţi pe poliţist?

Judecător: Nu, greşeala mea e următoarea, trebuia să fac o sesizare scrisă din partea Universităţii, atitudinea lui a fost total nedemnă în timpul derulării examenului. Examenul a început într-adevăr la ora 8, dar erau foarte mulţi studenţi şi abia la 8.20 am ajuns la el. În loc să se legitimeze cu buletinul mi-a dat legitimaţia de poliţist ceea ce nu e în regulă.

Orice spuneam, vocifera, şi era un examen serios, i-am atras atenţia de mai multe ori, la un moment dat nişte fete, studente, mi-au atras atenţia că le deranjează, nu ştiu ce voia să facă, nu fac afirmaţii… totuşi, era un examen serios, e o relaţie profesor-elev, puţin respect aşa, puţin respect, bă’, totuşi, am 50 de ani, el are 23 sau 24!

Tot timpul.. Începuse la un moment dat cu mersul la veceu. I-am spus: „măi băieţică, măi copii… e examen serios, nu se merge tot timpul la veceu!” Total deplasat! Mi-a spus „atitudinea dvs e demnă de un judecător la ICCJ?”, un copil de 24 de ani să spună asta?

Reporter Epoch Times: Ideea e totuşi de ce aţi apelat la cei de la DGA? De ce aţi sunat la el la serviciu?

Judecător: Dar n-am apelat!! Şi cu buletinul, că îmi tot dădea buletinul: „Băi, domnule student” exact aşa i-am spus „buletinul îl avem, fratele meu, îl avem în dosarul personal, e la facultate la noi.” Deci nu am înţeles aşa ceva în viaţa mea.

Reporter Epoch Times: Telefoanele sunt problema, aţi încercat să îi faceţi probleme la serviciu?

Judecător: Nu e adevărat, dacă voiam să îi fac rău, îi făceam sesizare scrisă. Studenţii s-au plâns de el: „ne deranjează, ne perturbă”. A fost o discuţie informală, l-am sunat pe Liviu (Vasilescu n.r.) care e prietenul meu şi i-am spus: „Păi aşa îi educaţi pe poliţişti în România, e în regulă, în faţa a 200 de studenţi să mă facă nedemn de funcţia de judecător ICCJ, el care are 23 de ani?

Păi ce facem cu societatea asta, cu lumea în care trăim?” atât a fost.

M-a întrebat Liviu: „Vrei să îi faci plângere?” i-am zis că nu, n-am făcut în viaţa mea. I-am zis doar că nu e în regulă cum îi educă. Dacă nu pentru poziţia profesor student atunci pentru părul meu alb…”

