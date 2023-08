Cum promovează Ambasada României în SUA imaginea țării – FOTO

Ambasada României în Statele Unite ale Americii (SUA) promovează imaginea țării pe rețelele de socializare. Astfel, ieri, în colaborare cu fotograful Mircea Bezergheanu, Ambasada a postat pe pagina sa de Facebook imagini rare cu păsări flamingo roz surprinse în Tuzla și pe Lacul Nuntași din Dobrogea.

Imediat postarea a adunat mii de aprecieri și sute de distribuiri.

„Pink flamingo in Dobrogea, an extremely rare appearance for Romania. Although it was estimated that the birds are only stopping for a few days in Romania and will leave further, they are still present on Tuzla and Nuntași lakes in Dobrogea”, au scris în cadrul postării reprezentanții ambasadei.

Mircea Bezergheanu este un fotograf profesionist, independent, cunoscut pentru filmările din Dobrogea.

Flamingo roz în Dobrogea. Foto: Mircea Bezergheanu 1 de 5

Sursa foto: Facebook Ambasada României în Statele Unite ale Americii prin Mircea Bezergheanu.