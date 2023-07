David Popovici merge la Campionatele Mondiale de Natație din Japonia: „Eu mă consider diferit”

Campionul mondial român David Popovici va participa începând cu 23 iulie la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka, Japonia, acolo unde este mare favorit la probele sale în care excelează, 100 și 200 de metri liber.

- Publicitate -

Regele natației a susținut un interviu pentru publicația El Pais în care a vorbit despre modul prin care a ajuns să spulbere recorduri de la o vârstă fragedă.

„Eu mă consider diferit. Începutul acestei revoluţii a fost când am câştigat Campionatele Mondiale din 2022. A fost ceva nou pentru mine. Nu vreau să fiu ipocrit, înţeleg sincer că oamenii nu se pot imagina făcând ceea ce fac eu. Dar fiecare are un rol şi acesta este al meu.

Întotdeauna mi-am dorit să ies în evidenţă. Mama m-a avertizat mereu că încerc să mă amestec cu mulţimea şi asta mi-a afectat stilul. Antrenorul meu a văzut asta imediat. Stilul meu nu este convenţional corect, mai ales pentru probele la care concurez de obicei – 100m şi 200m liber – dar nu a încercat să îl schimbe. Înot în continuare exact la fel cum o făceam când eram copil”, a spus Popovici.

La Campionatele Mondiale din Japonia, de la Fukuoka, se va concura în şase discipline (înot, sărituri în apă, înot sincron, polo pe apă, înot în ape deschise şi sărituri în apă de la mare înălţime/high diving). România va fi prezentă în concursurile de sărituri în apă, sărituri în apă de la mare înălţime şi înot.