Câinii de stână, pericolul din munți mai mare decât urșii. Pățania unui meteorolog de la stația Vârful Omu

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația meteo Vârful Omu din Bucegi, atrage atenția asupra unui pericol ignorat de autorități. Este vorba de câinii de stână, care pot ataca turiștii pe traseele montane.

- Publicitate -

Sergiu Olteanu a povestit pe Facebook cum era să fie sfâșiat de câinii de la stână în zona Bran, fără ca ciobanul să intervină.

Primaria Bran, Primaria Bran Uat , bună ziua. Nu știu dacă ați aflat sau nu de acest eveniment. Daca nu, puteți afla mai multe detalii de la autoritățile locale.

Mă adresez dumneavoastră deoarece evenimentul s-a întâmplat pe raza comunei Bran

Era să fiu sfâșiat de câțiva câini. Unul dintre ei chiar a mușcat și rupt din rucsacul ce îl aveam.

- Publicitate -

Citește și Trei zile de terapie în natură, la pensiunea Inspire View din Bran

Autoritățile competente nu au reușit să afle identitatea ciobanului când au venit la fața locului (nu știa când s-a născut, nu avea acte) A trebuit invitat la secție pentru identificarea lui. Putea să fie și condamnat, violator, criminal, etc.

A venit și stăpânul stânei acolo care, la fel, nu a putut oferi detalii despre acest om. A spus că nu știe cum îl chemă, ca nu are forme de angajare,acte de identitate și nu a oferit deloc informații despre el. Am să vă ajut eu cu câteva fotografii, poate veți reuși să faceți ceva în acest sens. Cat timp am fost atacat de câini el a stat și s-a uitat de la stână. Am reușit cumva să mă refugiez în interiorul stânei moment în care el a părăsit stâna și a plecat să lege câinii . Ulterior am reușit să îl filmez – fotografiez. Mulțumesc Jandarmeriei, 112 și Poliției Locale pentru implicare

Așa ceva nu este posibil, în aceste vremuri, în acest secol, într-o ” stațiune turistică de interes național ” la 50m de Refugiul Salvamont BRAN ;să fie amplasată o stână cu câini deosebit de agresivi. Nu am avut nici timp să scot spray-ul cu piper sau ceva cu care să mă apăr. Abia ce coborâsem din mașină iar pe pârtia de ski în fața refugiului nu m-as fi gândit că voi fi atacat de câini. De obicei îl pregătesc la îndemână puțin mai sus, nu pe raza pârtiei de ski de la Zănoaga

- Publicitate -

Dacă era altcineva în locul meu oare ce s-ar fi întâmplat. Dacă nu avea rucsac pe spate cu care să se apere. Dacă era seară sau noapte și coborau turiști spre baza de pe traseele Bucegilor?!?

Citesc că nu este singurul caz, cu siguranță au fost mult mai multe însă ceva este destul de dubios cu aceste stane amplasate exact pe traseele marcate

Situații sunt și vor fi multe. Observ însă că în ultimii doi ani s-au înmulțit foarte mult atacurile câinilor, sunt mult mai agresivi, ciobanilor nu le pasă și nu îi controlează deloc.

Ca încheiere, va transmit și ce a spus cel care se ocupă cu administrarea stânei cand inițial am luat legătura cu el la telefon – citez :

” și ce să vă fac eu domle?”

” sunt câini, că noi avem urși și trebuie să ne apărăm”

„să împușcați urșii ca noi trebuie să avem câini să ne apărăm de urși”

„ce mă interesează pe mine, ce cautai pe acolo”

„că au mai urcat oameni și câinii erau legați”

” n-am eu treaba cu rucsacul matale”

„ce, sunt eu de vină că ti au rupt câinii rucsacul”

- Publicitate -

În imagine și câteva foto de pe pagina Primăriei, zeci de copii, turiști etc în imediata vecinătate a stânei (stână pe care este amplasat și marcajul turistic Bandă Roșie – Zănoaga – Poiana Clincea – Refugiul Țigănești)