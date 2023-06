Cât a plătit un turist pentru o porție de hamsii pe litoralul românesc. ”Să mai spuneți că e scump în Grecia!”

Au început să apară reacțiile turiștilor care și-au petrecut minivacanța de Rusalii pe litoralul românesc, majoritatea fiind negative.

De exemplu, un turist a postat pe grupul de Facebook nota de plată de la un restaurant pescăresc din zona Corbu, cu mesajul:

”Postez nota de plată cu prețurile de la Corbu de sâmbăta trecută. Când se plâng unii pe forum Thassos că e prea scump meniul, vă rog să le prezentați acest bon. Să-mi rup și mașina pe drumurile care duc la Vadu și Corbu”.

Pe bon apar mai multe sortimente de mâncare și bături, precum: cartofi prăjiți 22 lei/porția, hamsie cu mămăligă – 42 de lei, borș pescăresc 29 de lei, bere – 16 lei.

Postarea a generat numeroase comentarii pro și contra turismului autohton:

22 lei o portie de cartofi?!! Ferească…

De aceea fug oamenii din tara….din cauza lacomiei…

Nu e nimic scump. Dar mno, în Grecia sau alte țări când dați pe o felie de pizza 8 sau 9 euro vi se pare ieftin! Adică aproape 50 Lei…nu e nicăieri ieftin iar gyrosul ăla cu cartofi vai mama lor în alte țări vi se pare bun pe minim 6 sau 7 euro,pe la taverne de parcă sunt magazii.

Sunt preturi de statiune turistica. Doar pentru ca e Romania, trebuie sa coste mai putin? In Grecia, gavros – care e o hamsie – costa 8-9 euro. Faceti conversiile si schimbati-va perspectiva. E inca ieftin, avand in vedere diferentele de nivel de salarizare din cele doua tari. Poti sa iti rupi masina si pe drumuri periculoase din alte tari. Singura problema cu acest „bon fiscal” e ca nu e bon fiscal.

Lucru care se intalneste extrem de des si in alte tari straine. Lucrati un pic la mentalitate si scapati de automatismul „tara MEA e de …r@#@t”. Tara noastra e foarte frumoasa si destul de bine aliniata la restul tarilor europene. Iar la atitudine trebuie sa lucram toti, ca sa se schimbe ceva in calitatea serviciilor. Daca noi intram cu grimase de scarba in orice local, cum ar trebui sa fim intampinati?