Festivalul Summer in the City, unde trebuia să cânte Robbie Williams, a fost reprogramat

Festivalul Summer in the City se reprogramează pentru 18 și 19 august cu superstarul Robbie Williams și cu un nou nume important care se adaugă lineup-ului festivalului, Jason Derulo.

- Publicitate -

Comunicatul organizatorilor

Festivalul Summer in the City se va reconfigura in ceea ce priveste datele in care va avea loc (18-19 august), precum si lineup-ul evenimentului, adaugand un nou nume important pe lista celebritatilor internationale care vor urca pe scena in fata publicului din Capitala: multipremiatul artist international Jason Derulo!

Acesta se va alatura artistilor deja anuntati: Robbie Williams, unul dintre cei mai mari entertaineri ai momentului, Editors, Calum Scott, Abby Roberts, Nicole Cherry, si altii care vor fi anuntati in cel mai scurt timp!

Vedeta incontestabila a Instagramului cu 27 de milioane de urmaritori, premiat cu 14 discuri de platina, artist de succes si antreprenor, Jason Derulo este unul dintre cei mai dinamici si iubiti solisti din peisajul pop global.

- Publicitate -

Single-ul sau „Watcha Say” a fost vandut in peste 200 de milioane de discuri in intreaga lume, aducandu-i numeroase premii internationale, hit-uri iconice si colaborari memorabile. Ultima sa “performanta” reprezinta statutul de creator pe platforma TikTok, fiind al patrulea cel mai urmarit barbat din lume!

Superstarul muzicii britanice a fost prezent la Festival de Film de la Cannes, la premiera filmului filmului „Killers Of The Flower Moon”, al lui Martin Scorsese in care joaca DiCaprio si DeNiro. Robbie Williams a fost imbracat pe covorul rosu in costum, cu papion, o imagine care aminteste de personajul James Bond si a participat alaturi de sotia sa, Ayda Field la petrecerea Chopard Art.

Solistul care a lansat de curand o serie de ilustratii pe contul sau de Instagram le-a vorbit jurnalistilor si despre noul sau film autobiografic “A Better Man”, regizat de Michael Gracey care se va lansa in curand.

- Publicitate -

Cel mai mare entertainer al erei sale, Robbie Williams detine Guiness World Record pentru 1,6 milioane de bilete vandute intr-o singura zi, pe langa faptul ca sase dintre albumele sale fac parte din top 100 cele mai bine vandute in Marea Britanie.

Cu 7 single-uri numarul 1 in Marea Britanie si 14 albume de studio numarul 1, 18 Brit Awards si trei MTV European Music Awards, Robbie Williams este unul dintre cei mai mari artisti ai momentului, dar si din istorie.

Noile date anuntate de organizatori pentru Summer in the City, respectiv 18 si 19 august vor da posibilitatea fanilor sa isi pastreze biletele si abonamentele achizitionate pana in momentul de fata!

- Publicitate -

Biletul /abonamentul pentru 3 iunie, atunci cand Robbie Williams va urca pe scena Summer in the City va fi valabil pe 19 august, iar ce din 4 iunie pentru data de 18 august, cand Jason Derulo va aduce un extraordinar show in fata publicului din Capitala.

Pentru mai multe intrebari si raspunsuri, fanii pot contacta platforma IaBilet.ro pe adresa de email info@iabilet.ro