Vas plin cu monede romane îngropate vechi de aproape 1800 de ani descoperite la Constanța

Un vas plin cu monede romane îngropate vechi de aproximativ 1800 de ani a fost descoperit în localitatea Ciobănița din județul Constanța. Inițial, bărbatul a „crezut că e piatră”.

Bărbatul care a făcut descoperirea este șofer profesionist de mesierie, însă în timpul liber îi place să meargă împreună cu prietenii în diverse zone ale județului și încearcă să descopere comori.

„Eram cu doi prieteni și am ieșit în teren să ne relaxăm pe un islaz. Obişnuim să ne relaxăm aşa și detectăm tuburi de cartușe, cuie. Azi am avut și un semnal mai bunicel, am săpat și am găsit o olicică cu monede romane.

Am anunțat autoritățile. E prima oară când descopăr așa ceva, dar îmi place să mă relaxez. Am anunțat toate autoritățile. Vă dați seama că iniţial nu am știut ce este. Am crezut că e piatră. După ce am văzut că este o monedă, două, trei, am realizat că este o olicică. Muncim mult și asta facem ca hobby”, a declarat descoperitorul vasului, Ionuț Chicheluș.

Au fost descoperite aproximativ 350 de monede în vasul de ceramică cu diferite desene pe suprafața lor. Pe unele dintre ele sunt acvile, iar pe altele sunt șerpi sau îngeri.

La fața locului au ajuns polițiștii alături de specialiștii de la Muzeul de Istorie și Arheologie, iar aceștia au preluat tezaurul și în următoarele zile se va face expertizarea fiecărei piese în parte pentru stabilirea perioadei din care provin.

„La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 16.15, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că ar fi găsit, în extravilanul localității Ciobănița, o oală în care se află mai multe monede antice.

La fața locului s-au deplasat polițiști ai Serviciului Investigații Criminale, împreună cu arheologi din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

În urma verificărilor s-a stabilit faptul că 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 46 de ani au efectuat detecții în zona extravilanului localității Ciobănița, comuna Mereni, iar la un moment dat au găsit, îngropat la aproximativ 60 de centimetri de sol, un vas antic din ceramică, plin cu monede antice. Totodată, lângă acest vas au fost descoperite mai multe fragmente ceramice și metalice, precum și o monedă similară celor din vas.

Din examinarea preliminară efectuată la fața locului a reieșit faptul că vasul este de proveniență getică (secolul al III-lea d.Hr.), iar monedele sunt de proveniență romană (secolul al III-lea d.Hr.).

Obiectele în cauză au fost lăsate în custodia arheologilor din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că bărbații care au făcut descoperirea sunt deținători de detectoare de metale, autorizați de instituția noastră, iar zona unde a fost făcută descoperirea nu este înregistrată ca fiind sit arheologic în Lista Monumentelor Istorice și nici în Repertoriul Arheologic Național, fiind incidente prevederile art. 2, alin. 1, lit. g) și ale art. 10 din O.G. 43/2000 Rep. privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanța.