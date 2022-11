Marian Godină despre dosarul penal deschis în cazul Liei Bugnar, după ce a căzut cu bicicleta: „Hăhăiala e bună până în punctul în care trebuie să mai și gândim”

Polițistul Marian Godină a explicat, într-o postare de pe blogul său, motivele pentru care polițistul care a deschis un dosar penal în cazul actriței Lia Bugnar, care a căzut cu bicicleta și s-a lovit la barbă a procedat corect. Godină a subliniat că dosarul penal nu a fost deschis pe numele actriței, fiind deschis un dosar penal in rem.

„Accidentul de circulație este evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

Dacă citești cu atenție, înțelegi din prima că dacă mergi cu bicicleta pe un drum public, cazi și te rănești, sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile unui accident rutier. Așadar, personalul medical e obligat să anunțe poliția, iar poliția e obligată prin lege să deschidă un dosar penal. Atenție, dosarul penal nu i se face unei persoane, cum greșit înțeleg unii, ci se deschide in rem, adică doar cu privire la faptă”, a scris Godină.

Polițistul brașovean explică și motivele pentru care, pentru medici și Poliție, mu e suficientă declarația persoanei vătămate. În acest sens, Godină dă un exemplu cu care s-a confruntat când lucra la Poliția Rutieră.

„Un apel 112 ne face să ajungem pe o stradă unde găsim un biciclist într-o baltă de sânge. Sângele îi curgea din cap, dar era încă conștient. Ne repeta că e ok, că s-a dezechilibrat și a căzut. După logica unora, noi trebuia să plecăm și să ne vedem de drum. N-am plecat, normal, nu că n-am fi vrut ci pentru că eram la serviciu și ăsta ne era job-ul. A ajuns și SMURD-ul la scurt timp, iar biciclistul a fost transportat la spital, fără să mai fie conștient.

Am efectuat CFL (cercetare la fața locului) iar apoi am mers la spital. Biciclistul își revenise, dar nu ne mai ținea minte, credea că ne vede pentru prima dată în acea seară. Când i-au fost date pijamale pentru internare și i-au fost scoase hainele, am observat că avea asupra sa o sumă destul de mare de bani.

Nu am să stau acum să detaliez cum, dar am aflat că suma aceea îi fusese oferită de șoferul care îl acroșase, pentru a nu anunța poliția. Pe șofer l-am vizitat acasă la vreo 3 ore de la accident și l-am găsit rupt de beat. A declarat că a băut după ce a acroșat biciclistul.

(…) Ceea ce părea o căzătură cu bicicleta s-a dovedit a fi un cumul de infracțiuni. Desigur, cele mai multe astfel de accidente se încheie cu clasare, deoarece cele declarate de bicicliști la spital se confirmă, dar sunt și cazuri ca cel de mai sus. Mai sunt cazuri în care oameni care cad cu bicicleta, se duc acasă crezând că nu au nimic, iar între timp decedează. Oare ce s-ar întâmpla ca poliția să nu facă cercetări pe logica „a căzut singur”?”, a mai scris Godină, potrivit căruia „hăhăiala e bună până în punctul în care trebuie să mai și gândim și să realizăm că ceea ce ni s-a părut inițial ceva amuzant poate fi un lucru foarte serios și perfect logic”.