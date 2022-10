Pompierii, eroii neștiuți ai Ucrainei. Corespondență din Korosten pentru Observatorul Prahovean

Observatorul Prahovean publică un nou articol semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova timp de aproape trei luni, apoi a revenit acasă. Astăzi, Lydia scrie despre pompierii care au salvat viețile ucrainenilor bombardați de ocupanții ruși.

Cu toții ne amintim cu groază de începutul războiului, de sentimentele și emoțiile noastre, de frica pentru copii și de viitor. La începutul lunii martie, Korosten a fost supus în mod repetat atacurilor cu rachete. Cel mai mult de lucru au avut pompierii noștri.

Andrii Bobryk este unul dintre cei trei salvatori care, după bombardarea orasului Korosten de către armata rusă, au ajutat la salvarea copiilor și tinerilor care se ascundeau în subsolul dintr-un garaj incendiat.

Andrii a povestit cum el și colegii săi au scos din garaj o mașină care ardea și cum au demontat resturile cu mâinile goale pentru a-i ajuta pe copii să iasă din subsolul plin de fum.

În noaptea de 6 martie, trupele ruse au atacat Korosten și Ovruch – rușii au aruncat o bombă aeriană asupra orasului Korosten. Salvatorul Andrii Bobryk spune că impactul principal a venit pe strada Kovalskyi. În acea noapte, el și colegii săi de la a 3-a echipă de pompieri și salvare a orașului Korosten au mers să elimine consecințele atacurilor aeriene.

„La acea vreme, zona avariată era exact în acest loc”, spune Andriy. „Un fragment de rachetă dintr-un avion a lovit aici, pe strada Kovalskyi, în urma căreia au fost distruse o mulțime de spații și au fost și mai multe case avariate.

Rușii au aruncat o bombă, care a lăsat un crater mare și a dus la distrugeri în masă și la moartea și rănirea oamenilor. Într-o clădire am deblocat o bunica, dar, din păcate, proprietarul acelei case a murit în urma unei răni de schije la cap. Vis-a-vis a luat foc un garaj, în care, după cum s-a dovedit mai târziu, erau copii”.

Cinci persoane se ascundeau în subsolul garajului după ce în acea seară a fost anunțată alerta de raid aerian.

„Au fost acolo cei doi fii ai mei: cel mai mare are 20 de ani, iar cel mic are 11 ani, cele două nepoate ale mele și iubita fiului mai mare”, spune Ruslan Baranovsky din Korosten.

„Eram la subsol cu ​​copiii”, spune Denys Baranovskyi. „De acolo am auzit vuietul avioanelor de luptă. La un moment dat, totul a început să tremure și să facă zgomot. Am văzut cum se învârtea conducta de ventilație a subsolului și mi-am dat seama.

Trebuia sa iau masuri. Am îndemnat pe toată lumea să nu intre în panică și am încercat să ridic capacul subsolului, dar din păcate nu am putut face nimic. Atunci am văzut deja focul – spatele mașinii era aprins si incendiu în garaj”.

„Totul ardea și bâzâia – nici măcar nu i-am auzit pe acei copii”, spune Andriy Bobryk. „Nici nu știam dacă sunt în viață până când tatăl lor nu ne-a spus că a luat legătura cu ei și au spus că sunt acolo. Problema era că mașina, sub care se afla subsolul, era deja în flăcări și era foarte greu să o scoatem.

Am decis să încercăm să o remorcăm, asa ca am atașat mașina care ardea la mașina de pompieri cu cabluri și am scos-o din garaj. Apoi am intrat în garajul care ardea. Toate structurile erau rupte. Acoperișul căzuse înăuntru. Am cautat cu mâinile goale până am auzit și am văzut un băiat mai mare făcându-ne semn cu un lanternă.”

A aprins o lanternă pentru a le semnala salvatorilor că sunt în viață acolo in subsol, spune Denys. Deja în acel moment, potrivit lui, în garaj era fum considerabil, din cauza căruia devenise dificil să se respire în subsol.

„În acest fel, am găsit o cale de ieșire și am ajuns la copii, începând să-i scoatem unul câte unul din garaj. Băiatul mai mare ne-a ajutat să scoatem copiii mai mici, pe care ulterior i-am dus afara”, spune unul dintre salvatori.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, copiii nu au fost răniți”, spune Ruslan Baranovsky. „A ajutat și faptul că cei mari s-au gândit să ude cârpe cu apă și să le țină de căile respiratorii. A fost foarte înfricoșător pentru copii. Eu sunt viata mea. Si le sunt foarte recunoscător pompierilor noștri că i-au salvat”.

„Apreciem fiecare viață și cu atât mai mult viața copiilor noștri. Ei sunt fondul de aur al națiunii noastre, viitorul nostru. Salvându-i, ne salvăm viitorul”, spune Andriy.

Există multe povești de acest fel. Este foarte plăcut să vorbim despre curajoșii cetățeni din Korosten care îi salvează pe alții chiar si cu prețul vieții.

Varianta în limba ucraineană a textului

Місцеві герої

Ми всі з жахом пригадуємо початок війни, наші відчуття та емоції, страх за дітей та майбутнє. Саме на початку березня Коростень неодноразово піддавався ракетним ударам. Левова частка роботи дісталася нашими пожежникам .

Андрій Бобрик – один із трьох рятувальників, які після бомбардування Коростеня армією РФ допомогли врятувати з палаючого гаража дітей та молодих людей, котрі ховалися у підвалі. Андрій розповів, як разом із колегами витягував з гаража палаючу автівку та як вони голіруч розбирали завали, аби допомогти дітям вибратися із задимленого підвалу.

В ніч проти шостого березня російські війська завдали удару по Коростеню та Овручу – на Коростень росіяни скинули авіабомбу. Рятувальник Андрій Бобрик каже, що основний удар прийшовся на вулицю Ковальського. Тієї ночі він та його колеги з 3-го пожежно-рятувального загону міста Коростеня виїхали на ліквідацію наслідків авіаударів.

„Зона ураження тоді була саме у цьому місці, – говорить Андрій. – Сюди ,на вулицю Ковальського, потрапила осколкова ракета від літака, внаслідок чого було зруйновано дуже багато приміщень, а будинків, які зазнали ушкоджень, було ще більше. Росіяни скинули авіабомбу, яка залишила вирву і призвела до масового руйнування та загибелі і травмування людей. В одній будівлі ми деблокували бабусю, але, на жаль, господар того будинку загинув від осколкового поранення у голову. Навпроти загорівся гараж, в якому, як пізніше з’ясувалося, знаходилися діти”.

У підвалі гаража після оголошення повітряної тривоги того вечора переховувалися п’ятеро людей.

„Там були два мої сини: старшому – 20 років, а меншому – 11, дві мої племінниці та дівчина старшого сина”, – розповідає коростенець Руслан Барановський.

„Я був у підвалі з дітьми, – каже Денис Барановський. – Звідти ми чули гул винищувачів. В якийсь момент усе почало трястися і шуміти. Я бачив, як крутилася вентиляційна труба підвалу і зрозумів, що треба діяти. Закликав усіх не панікувати і спробував підняти кришку підвалу, але, на жаль, у мене нічого не вийшло, бо вона була завалена. Тоді я вже бачив пожежу – у гаражі горіла задня частина машини”.

„Усе палало і гуло – ми тих дітей і не чули, – говорить Андрій Бобрик. – Навіть не знали, чи живі вони, аж доки їхній тато не сказав нам, що вони вийшли на зв’язок і сказали, що вони там. Їх треба було рятувати. Проблема в тому, що автівка, під якою знаходився підвал, уже вся палала і витягнути її було дуже складно. Ми вирішили спробувати взяти її на буксир – тросами причепили палаюче авто до пожежного автомобіля і витягнули його з гаража. А потім вже увійшли до палаючого гаража. Всі конструкції були порушені. Дах впав. Ми голіруч розгрібали це все, поки не почули і не побачили старшого хлопчину, який подавав нам сигнал ліхтариком”.

Світив ліхтариком, аби дати знак рятувальникам, що вони тут, у підвалі, живі, каже Денис. Уже на той час, за його словами, в гаражі було значне задимлення, через що у підвалі стало важко дихати.

„Дякувати Богові, діти не постраждали, – розповідає Руслан Барановський. – Допомогло і те, що старші діти здогадалися змочувати ганчірки водою і притуляти їх до дихальних шляхів. Дуже страшно було за дітей – я живу заради них і дуже вдячний нашим хлопцям-пожежникам, що вони їх врятували”.

„Таким чином ми знайшли вихід та добралися до дітей, почавши по одному діставати їх з цього приміщення. Старший хлопець допомагав нам витягувати молодших дітей, яких ми далі вже виносили на повітря”, – каже рятувальник.

„Ми цінуємо кожне життя, а тим більше – життя наших дітей. Вони – це золотий фонд нашої нації, наше майбутнє. Рятуючи їх, рятуємо своє майбутнє”, – каже Андрій.

Таких історій порятунку багато. Дуже приємно розповідати про відважних коростенців, які ціною свого життя рятують інших.