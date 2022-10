Mașina vicepreședintelui CJ Satu Mare, filmată în timp ce se strecura printre barierele lăsate de la o cale ferată

Imagini scandaloase, cu mașina vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare. Autoturismul, condus de un șofer neidentificat încă de autorități, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se strecura printre barierele închise de cale ferată, de pe șoseaua de centură din Baia Mare.

Imaginile s-au viralizat pe rețelele sociale, iar polițiștii fac cercetări să afle cine era la volan în acel moment.

Potrivit portalsm.ro, imaginile de mai jos au fost surprinse de un conducător auto ce aștepta în coloană.

Contactată de Digi24, Titiana Cornea – vicepreședinte CJ Satu Mare, a confirmat că mașina este a sa, dar nu și că a fost la volan.

”E mașina mea, da. Dar nu înseamnă că am fost la volan. N-am făcut eu niciun gest în trafic, domnule. Am șofer, am mașină de la instituție. Nu am fost eu la volan.”