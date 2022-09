„Îi găsește dracii numai la ora asta să vină!” O asistentă medicală, concediată pentru că a înjurat pacienții

„Îi găsește dracii numai la ora asta să vină! Ați venit să vadă doctorul copilul? Treceți dracului să-l văd”. Este exprimarea absolut halucinantă și suburbană a unei asistente medicale, revoltată de faptul că a fost trezită din somn de către o mămică ajunsă cu copilul la Urgențe. Cadrului medical i-a fost desfăcut contractul de muncă.

Incidentul a avut loc la CPU a Spitalului Județean din Focșani. Asistenta medicală a început să o înjure ca la ușa cortului pe femeia venită cu fetița de doar 11 luni, care avea febră foarte mare.

Mama a povestit pe Facebook întreaga întâmplare.

„ Ajung la urgențe cu fetița, la ora 05.20, având febra 39,3. Ciocăn discret la ușă…nimic. Ciocăn și a doua oară, în continuare nimic. Împreună cu soțul meu, hotărâm să intrăm. Dintr-o dată se deschide o altă ușă, de unde iese o „doamnă” abia trezită din somn și evident deranjată de prezența noastră. Se uită la noi, închide ușa și spune următoarele, citez: „Să-mi bag…, îi găsește dracii numai la ora asta să vină. Ferească Dumnezeu”. Inițial am crezut că nu aud bine, astfel i-am răspuns nedumerită: „Poftim?”, era răspunzându-mi: „Ce poftim? Vă găsiți doar la ora asta să veniți”, a povestit, revoltată, mămica respectivă.

Scandalul a continuat. Asistenta medicală a amenințat că sună la Poliție, în momentul în care părinții s-au arătat intrigați de atitudinea ei.

„Am reacționat și noi, bineînțeles că nu am tăcut și nu am înghițit nesimțirea ei”, a mai spus mama bebelușului. „Când am vrut să plecăm, dânsa a mai zis: „Ați venit să vadă doctorul copilul? Treceți dracului să îl văd”.

La întreaga scenă au asistat și agenții de pază ai spitalului, care, însă, nu au avut nicio reacție.

Potrivit antena3.ro, părinții copilei au depus plângere, iar ancheta disciplinară a arătat că asistenta medicală a avut un comportament nepoliticos și o atitudine necorespunzătoare față de pacienți. Din acest motiv, femeii i-a fost desfăcut contractul individual de muncă.