Cum întrețin politicienii din România minciuna că UE ne obligă să mâncăm gândaci

Mai multe persoane publice, inclusiv moderatori TV și miniștri din Guvernul Ciucă, au lansat ideea că ”UE ne obligă să mâncăm gândaci”. Tema este cât se poate de falsă, iar jurnaliștii de la PressOne au demontat acest fake-news.

Într-o emisiune la România TV, Victor Ciutacu a lansat tema de „resetare alimentară” impusă de „neomarxiști”.

„Vorbim despre ceea ce eu consider nebunia introducerii unui tip de mâncare numit New Age care nu are absolut nicio legătură cu ceea ce am crescut noi” a declarat Ciutacu în emisiunea la care participa și actualul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

Citește și „Citația Poliției”. Un nou tip de înșelăciune pe internet în numele Poliției Române

Acesta din urmă a avut de atunci o serie de declarații despre insecte și transformarea lor în sursă de hrană pentru locuitorii statelor membre ale Uniunii Europene.

Iată doar două dintre declarațiile ministrului cabinetului Ciucă pe această temă:

„Eu, de regulă, ca inginer agronom, îi combat, nu-i mănânc. Așa este normal și firesc. (…) Lucrurile acestea nu țin. Pentru că vin împotriva firii”

”Nu, nu, nu mâncați făină de greieri, ce căutați cu greierii? Lăsați-i să cânte acolo unde sunt, noi mâncam ce trebuie, sarmale, cârnați, ouă de găină, nu o să înlocuiți acum ouăle de găină cu vreun vierme, nu are rost să faceți asemenea efort”.

Citește și ”Nu cumpărați buchete de flori în prima zi de școală, donați banii pentru Mihai!” Apelul cadrelor didactice din Podenii Noi pentru părinți

Jurnaliștii de la PressOne au demontat acest fakenews și au arătat că atât ONU, cât și UE au emis documente referitoare la această alternativă la hrana convențională, însă în niciunul nu se vorbește despre obligarea țărilor de a le adopta.

Citește articolul integral pe pressone.ro: Păzea, ne obligă UE să mâncăm gândaci! Originile unei narațiuni false