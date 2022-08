David Popovici: “Îmi donez casca și ochelarii de campion pentru Florentina și copiii ei!”

Campionul mondial al României, David Popovici, își donează casca și ochelarii de campion pentru Florentina și copii ei.

Strângerea de fonduri are loc pe Galantom și este valabilă până pe data de 26 august 2022. S-au strâns peste 159.000 lei până astăzi, 24 august 2022, ora 15:10. Sunt mai bine de 2100 de donatori, iar strângerea de fonduri continuă. Suma stabilită de Galantom pentru această strângere de fonduri este de 197.000 lei.

Detalii despre cazul Florentinei, caz susținut de David Popovici

“Florentina are 28 de ani și este definiția cea mai bună a unei luptătoare. Vicecampioană mondială la canotaj, se luptă acum cu o boală grea. Își crește singură cei 3 copii: o fetiță de 7 ani și doi băieți de 3 și 5 ani. Când îi strânge în brațe, nedreptățile trăite și luptele duse par să merite. Inocența și bucuria copiilor îi dau putere să zâmbească și să trăiască în continuare cu speranță.

Visează să se facă bine și să le ofere celor mici în continuare siguranță și o casă plină de iubire. Mult timp și-a purtat singură suferința, convinsă că a cere ajutor este rușinos. Acum însă este copleșită de problemele medicale și simte că nu va reuși de una singură.

Dar Florentina nu este singură. Ne propunem să o sprijinim în lupta cu boala și să o ajutăm să își țină copiii aproape prin construirea unui adăpost sigur, cu condiții decente de trai, astfel încât cei mici să aibă șansa să se dezvolte echilibrat și armonios alături de ea.”, a scris Hope and Homes for Children Romania pe Facebook.

Organizatorii doresc să îi construiască o casă Florentinei

“Acum câteva luni ne-am luat un angajament față de Florentina, mamă a 3 copii, fostă vicecampioană la canotaj juniori, să-i construim o casă. Florentina se luptă acum cu o boală grea, iar în prezent nu are unde să locuiască împreuna cu fetița și cei doi băieți, în contextul unei situații familiale dificile.”, declară organizatorii strângerii de fonduri.

Situația Florentinei l-a impresionat pe David

„Pentru că am învățat în toți acești ani cât de important e să ai oameni alături, să fii sprijinit atunci când ai mai mare nevoie, simt că trebuie să fiu alături de Florentina.

Ea are nevoie de o casă, pentru ca fetița și băiețeii ei să poată să crească în liniște și în siguranță.

De aceea, donez Fundației Hope and Homes for Children casca și ochelarii cu care am concurat recent la Mondiale și vă rog pe voi, cei care mi-ați fost aproape mereu cu gândurile și energia voastră, să întindeți o mână de ajutor acestui om. Să fim buni și să fim mulți!”, a declarat David Popovici.

Donează 25 lei sau mai mult între 1 – 26 august 2022 și vei fi înscris automat la tragerea la sorți ce va avea loc până cel târziu la data de 2 septembrie 2022. Organizatorii vor anunța numele câștigătorului pe site-ul hopeandhomes.ro.

