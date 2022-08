Imagini ireale surprinse într-o sală de operație din România: două asistente își beau cafeaua, fără mască, în timpul unui transplant de organe

Imaginile surprinse într-o sală de operație de la Institutul Fundeni în timpul unei operații de transplant au devenit virale și au declanșat protestul mai multor medici.

În imaginile difuzate de Digi 24 în cadrul unui reportaj despre transplantul unor organe efectuat la Fundeni în sala de operație se văd două asistente fără mască, în timp ce discută relaxat la o cafea.

Potrivit libertatea.ro, doctorul Marius Uscatu, chirurg ortoped a reacționat pe Facebook la imaginile devenite virale:

”Esența medicinei românești: în plin transplant hepatic, o doamnă stă relaxată, fără mască, cu paharul de cafea în mână.

Horror. Inadmisibil

LE: sunt consternat de reactiile unor chirurgi, „ce mare greseala a facut”? „la ce-o fi buna masca in sala de operatie”? „haideti sa nu exgeram, toti mai gresim”…

Infecţiile nosocomiale, la care România deţine recordul absolut, se datorează în primul rând măsurilor elementare de igienă (spălarea mâinilor, masca etc). Eu am operat mulţi ani în Franţa, în multe clinici publice sau private. Nici măcar o dată nu am văzut aşa ceva. Gestul spălării mâinilor şi al portului măştii este spontan, precum respiraţie, şi nu o servitute («botniţă», în cultura românească)

Și aș mai vrea să povestesc ceva din Franța: pentru orice abatere de la reguli în Blocul Operator, fie o mască puțin cazută, fie o uniformă sau papuci pătate de sânge, erai drastic apostrofat chiar de către cel mai simplu infirmier din Bloc, tu fiind ditamai chirurgu’. Regulile sunt extrem de drastice și sunt aplicate fără discuție, deoarece consecințele financiare pot fi catastrofale pentru spital. Am învățat acolo cum se construiește întreg spitalul în jurul circuitelor Blocului operator”.

Potrivit sursei citate, conducerea Institutului Clinic Fundeni a recunoscut eroarea și a anunțat că va urma o investigațiiei.

„În mod clar, este o încălcare a procedurilor de bloc operator, care va fi investigată”, a transmis, pentru Libertatea, managerul Institutului Fundeni, doctorul Anca Coliţă.