Un criminal în serie, eliberat condiționat, se distrează la mare, la Eforie, pe banii primăriei

Marius Csampar este numele lui și este unul dintre cei mai periculoși infractori din România. Acesta are la activ o serie de 6 crime comise în 3 ani.

Pentru acestea a primit 99 de ani de detenție dar, în 2020, a fost eliberat condiționat după 22 de ani.

În prezent Marius Csampar este angajat al Administrației Publice din Balotești. Printr-un program al primăriei, împreună cu un grup de localnici, a beneficiat de un sejur la mare, la Eforie.

Pe de o parte, Cristian Pretorian, primarul din Balotești, susține că nu cunoștea faptul că bărbatul era eliberat condiționat. Pe de altă parte tot el declară: Dacă îi spuneam, „domnule, tu nu ai voie”, cu toate că nu știam că s-a înscris în lista repectiva pentru a merge la mare, „tu nu ai voie să mergi la mare”, da? Doamnă, care era reacția lui? Nu i se trezea cumva în interior o stare de nervozitate și de răzbunare?

Marius Csampar, condamnat pentru crime declară, citat de Digi24: Am fost să mă relaxez, sau eu nu am voie? Că nu înțeleg. Pentru lumea care nu știe, în afară de faptul că m-am dus la mare să mă relaxez și să socializez, să mă reabilitez, că asta face parte din reabilitarea mea pe care eu mi-o impun ca reabilitare și socializare. Deci viața mea este foarte bine organizată, de mine, de primărie, de poliție.

Bărbatul este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde frecvent face live-uri și postează diferite video-uri cu el.

El este considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din România și, la vremea procesului, a șocat prin detaliile povestite în fața judecătorilor când a vorbit despre cele 6 crime ale sale.

În 2020 însă, conform legii, a fost eliberat condiționat. Tot legal, are voie să se angajeze și să urmeze cursuri, dar sub supravegherea poliției. Nu are voie însă să părăsească țara.

Sursa: Digi24