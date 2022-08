Faptă demnă de laudă a unui șef de tren. A înapoiat o borseta cu 43.000 de lei uitată pe o bancă

Un șef de tren din Suceava a înapoiat o borsetă plină cu bani, mai exact 43.000 de lei, uitată pe o bancă. Nu e prima faptă de acest gen, în urmă cu câțiva ani a înapoiat o borsetă cu 40.000 de dolari.

Șeful de tren, pe numele său Vasilică Săvut, era în timpul serviciului, când luni dimineață, în jurul orei 10:30, aflat în gara Iași așteptând trenul pe care urmă sa îl deservească, a observat borseta uitată pe o bancă.

„M-am apropiat și am ridicat borseta. La mică depărtare erau un domn și o doamnă și am mers la ei. Am deschis borseta și am văzut că era plină cu bani. Ca să fiu sincer, mi-au tremurat picioarele. Am mers mai apoi la Poliția TF din Iași și am predat borseta, în care erau circa 43.000 de lei”, a declarat acesta.

După predarea borsetei la poliție, posesorul acesteia i-a mulțumit șefului de tren ”cu jumătate de gură” pentru gestul acestuia.

Nu este prima faptă bună a acestuia, în urmă cu șase ani a înapoiat o borsetă cu 40.000 de dolari. „Aceste două cazuri sunt cele în care erau sume foarte mari de bani, dar portofele cu acte și bani mai puțini am găsit de foarte multe ori. Niciodată nu m-am gândit să îmi însușesc vreun bun găsit pentru că nu ar fi normal. Dacă se poate să ajut un om în necaz o fac cu mare bucurie”, a adăugat Săvuț.