Un copil român aflat cu părinții în vacanță în Bulgaria a fost înțepat de două ori de meduze

Pe un grup de Facebook o mămică a povestit cum copilul ei a fost înțepat de două ori de meduze în timpul aceluiași concediu.

Copilul, o fetiță în vârstă de șase ani, a fost înțepată de o meduză în apă, iar după ce părinții au observat că mâna îi amorțește, se înroșește, iar copila plânge în continuare, s-au dus la medic. Două zile mai târziu, copilul a fost din nou înțepat de meduză.

”În apă, fetița mea de 6 ani a fost „ciupită” de o meduză! Se inroșise ff tare, începuse să se umfle destul de urât, fetița plângea din ce în ce mai tare, începuse să-i și amorțească mâna, o ustura, durea ff tare!

Ne-am speriat ff tare, nu știam ce e și cum să reacționăm! Am ajuns la medic și foarte relaxat ne-a spus să curățăm cu apă, nu sărată din mare, și să dăm cu oțet! Abia mi-a mai intrat în mare….după 2 zile, când a fost ciupită iar! De câți ani mergem la mare, n-am pățit așa ceva niciodată! După prima ciupitură și a 2.a zi o durea ff tare mâna….după a 2 a ciupitură am fost repede la o terasă, am luat oțet și a fost ok….”, a scris Cătălina M. o mamă pe grupul de Facebook ”Travel in Bulgaria”.