Milionarul Sebastian Dobrincu, de la Imperiul Leilor, îl imită pe Buhnici: ”Îmi văd iubita tot ca pe o minoră”

După ce influencerul George Buhnici a declanșat un adevărat scandal național din cauza unui derapaj sexist, o altă vedetă a apelat la un compliment controversat. Este vorba de tânărul milionar Sebastian Dobrincu, care apare și ca investitor în emisiunea Imperiul Leilor de la Pro TV.

George Buhnici a declarat într-un interviu pentru Antena Stars că soția lui arată ca o minoră, stârnind nemulțumirea ONG-urilor care militează pentru drepturile femeilor.

”Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Uită-te la ea! Câți ani îi dai? Auzi, dacă îți spun vârsta reală o să înțelegi că e minoră. Dacă scazi cât i-au dat tu, cu cât are ea, minoră iese.

O comparație asemănătoare a făcut și tânărul milionar Sebastian Dobrincu, care apare și ca investitor în emisiunea Imperiul Leilor de la Pro TV.

Potrivit libertatea.ro, Dobrincu a postat pe Instagram un story în care le cere urmăritorilor săi să-i ureze „La Mulți Ani” iubitei lui, Ioana Ignat, care a împlinit 24 de ani, dar pe care el o vede „tot minoră”.

„Azi este ziua iubitei mele. Împlinește 24 de ani, dar eu o văd tot minoră. Mi-aș dori să mergeți să îi urați «La mulți ani!»”

Dobrincu a folosit emoticoane care ar putea indica aluzia la scandalul declanșat de derapajul sexist al lui Buhnici.

Recent, milionarul a anunțat pe rețelele de socializare că polițiștii l-au prins pe individul care a reușit să-i fure 40.000 de euro de pe un card pierdut.

Hoțul a folosit banii pentru a plăti haine de lux, parfumuri scumpe și mese la restaurante de ”fițe”.