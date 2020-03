Coronavirus. Pedepse mai mari pentru fals în declarații și fuga din carantină sau izolare la domiciliu

Premierul Ludovic Orban a anuțat astăzi modificarea Codului Penal pentru majorarea pedepselor pentru falsul în declarații și nerespectarea carantinei. Acesta nu a dat însă exemple concrete de pedepse înăsprite.

Iată principalele declarațiie făcute de Orban pe acest subiect, potrivit hotnews.ro:

Am luat o măsură importantă de modificare a Codului Penal privitoare la infracțiuniile care se petrec, am decis majorarea pedepselor pentru falsul în declarații, infracțiunea va fi pedepsită cu închisoarea



Am majorat pedepsele pentru zădărnicirea combaterii bolilor, cine nu respectă carantina trebuie să știe că li se va întocmi dosar penal



Este introdusă o nouă infracțiune: omisiunea de a da date. În cazul în care, în cadrul anchetei epidemiologice, cineva nu dă date complete se consideră omisiune și se pot constitui dosare penale



Am solicitat ministerului de interne să ia măsuri energice pentru respectarea carantinei, inclusiv prin echipe mobile de jandarmi.