Arafat despre starea de urgență: ”Nu vor fi raționalizate alimentele!”

După ce președintele Iohannis a anunțat că va institui starea de urgență începând de luni, Raed Arafat a postat pe Facebook un mesaj prin care îndeamnă la calm.

Mesajul lui Arafat:

In urma anuntului domnului Presedinte despre declararea starii de urgenta, au inceput speculatiile, mesajele de panica si mai ales mesajele care pot determina un anumit comportament al populatiei. Au aparut afirmatii in mass media cum ca alimentele vor fi rationalizate sau ca circulatia va fi inchisa ... etc. Mass media, cei care posteaza pe retelele de socializare si fiecare dintre noi ca cetateni responsabili va trebui sa adoptam o atitudine civica responsabila. Declararea starii de urgenta este menita sa ajute, sa sprijine si in nici un caz sa creeze probleme. Acest subiect nu trebuie speculat si nici politizat. Este nevoie sa fim solidari si sa avem incredere unii in ceilalti.

Și Grul de comunicare strategică a emis un comunicat:

"Având în vedere enunțarea în spațiul public/mediul online a posibilelor măsuri care pot fi luate în cadrul stării de urgență, fără a se menționa faptul că NU toate aceste măsuri sunt luate în mod obligatoriu, menționăm faptul că vor fi avute în vedere DOAR acele măsuri necesare în combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19). Facem apel la responsabilitate și în acest caz în modul de prezentare a cadrului legal și a măsurilor care pot avea legatura cu motivul pentru care a fost anunțată decizia referitoare la starea de urgență", a precizat Grupul de comunicare strategică”.