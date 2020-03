Un test de biologie de clasa a șaptea a indignat părinții

Un test de biologie dintr-un manual de clasa a șaptea, avizat de Ministerul Educației, i-a scandalizat pe părinți care consideră întrebările mult prea grele pentru copii de 13-14 ani.

Printre cerințe, potrivit digi24.ro, se numără: Numiți doi hormoni non-tropi adenohipofizari sau Indicați două roluri are tiroxinei în organismul uman.

Astfel de cerințe par mai degrabă specifice liceului sau facultății de Medicină, susțin părinții.

”Este un test de biologie de clasa a 7-a dat de băiatul meu la sfârșitul capitolului despre glandele endocrine. Însă situația aceasta, cu detalii extraordinar de complexe, se repetă la toate celelalte materii pe care copilul le parcurge la școală. Noi am semnalat în ședințele cu părinții an de an la sfârșitul fiecărui an, copiii nu rămân cu niște informații minimale care să le ofere o cultură generală”.