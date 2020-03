Medicul Ciuhodaru a dezvăluit cum se vindecă pacienții de coronavirus

Trei dintre cei nouă pacienți depistați ca fiind infestați cu coronavirus au fost declarați vindecați și externați.

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat la Antena 1 cum se vindecă un pacient infectat cu coronavirus:

”E o viroza respiratorie, o viroza care se transmite ca orice alta viroza. Are aceleași metode de lupta, nu are tratament specific.

Și cum am tratat alte viroze respiratorii in alti ani mecanismele și modul de acțiune per pacient sunt aceleași.

Putem sa va izolam la domiciliu. Putem sa va tratam atunci când aveți complicații. Pot fi complicații severe de tip miocardita, pneumonii, așa au fost cazurile severe din China și din alte părți".

