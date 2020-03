Avertisment pentru românii care vin acasă din străinătate, în special din Italia, de Paște: ”Pot fi izolați sau în carantină”

Cu șase săptămâni înainte de vacanța de Paște, autoritățile române ar putea lua măsuri extreme din cauza coronavirusului.

Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitală, atrage atentia ca romanii de peste hotare care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in tara, mai ales cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei dragi, sa fie izolati la domiciliu sau in carantina, in contextul epidemiei de coronavirus.



"O sa va pot spune mai concret in a doua parte a lunii martie pentru ca, in functie de cum va evolua circulatia acestui nou coronavirus pe teritoriul Romaniei, vom putea sa calculam niste trenduri, niste posibile evolutii in teritoriu

In momentul de fata, asa cum sunt lucrurile, daca maine ar fi Pastele, ar fi bine. Din pacate, nu e maine Pastele, e ceva mai incolo, mai trece o luna si jumatate si in aceasta luna si jumatate se pot intampla foarte multe lucruri”.

