Mărturia tânărului din Gorj confirmat cu coronavirus: ”Nu am dat mâna cu acel italian, l-am văzut doar 2-3 secunde”

Tânărul de 25 de ani, din Gorj, internat la Matei Balș după ce a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus, a acordat mai multe interviuri telefonice.

Iată principalele declarații făcute la Antena3, potrivit libertatea:ro:

- Nu mi-a fost rău nicio secundă, nu am avut febră, nu am tușit, chiar și acum mă simt foate bine

- Nu am avut nicio treabă cu acel italian. S-a întâlnit numai cu patronul. Toată lumea vorbește numai prostii, eu l-am văzut doar trei secunde și atâta, era la o distanță de 20-30 de metri de mine, nu am dat mâna cu el, nu am fost cu el la vânătoare, nu am avut chefuri împreună

Stau singur aici, medicii intră într-un costum așa și momentan au intrat și mi-au luat sângele azi dimineață, mi-au dat de mâncare și o pastilă. Am fost speriat ieri, dar nu am nimic, nu mă doare nimic



