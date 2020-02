Percheziții în București și Ilfov, la persoane acuzate că falsificau actele la mașini pentru înmatricularea provizorie

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, efectuează, joi, patru percheziții domiciliare pe raza municipiului București și în Ilfov la patru persoane bănuite de înmatricularea, prin acte false, a 31 de autovehicule.

Persoanele sunt bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de fals sub înscrisuri sub semnătură privată (59 de acte materiale), fals în declarații (32 de acte materiale), instigare la fals intelectual sub forma participației improprii (31 de acte materiale), uz de fals(3 acte materiale), complicitate la fals intelectual sub forma participației improprii( 11 acte materiale) privind înmatricularea provizorie în circulație a 31 de autovehicule de către autorități competente în domeniu din București și județul Ilfov, a precizat IPJ Dâmbovița

Faptele ar fi fost comise în perioada 2019 - februarie 2020. „Din cercetări a reieșit că, prin activitatea infracțională, ar fi fost înmatriculate provizoriu în circulație și două autovehicule urmărite de autoritățile din Franța și Germania, a căror valoare se ridică la aproximativ 150. 000 de euro. Autovehiculele au fost descoperite și indisponibilizate la sediul Inspectoratului de Politie Județean Dâmbovița.

În cauză, sub coordonarea și îndrumarea procurorului de c, urmează să se efectueze cercetări și pentru alte 750 de autovehicule înmatriculate provizoriu pe numele unei singure persoane din București.

Polițiștii vor fi puse în executare 4 mandate de aducere emise pe numele unei femei și a trei bărbați, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul Inspectoratului pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.