Academia de Științe Agricole a publicat un studiu care prognozează o vreme ”apocaliptică” în 50 de ani

Doar dacă ținem cont de cum a fost vremea în această iarnă, nu avem cum să nu luăm în serios studiul celor de la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din București.

Am avut o iarnă fără precipitații, cu temperaturi specifice primăverilor. Chiar și această săptămână debutează cu astfel de temperaturi, în creștere față de săptămâna trecută. Spre exemplu, în Ploiești, maxima va ajunge luni la 13 grade, iar marți la 16. Abia miercuri și joi ar fi prognozate maxime de 7-8 grade, pe fondul unor precipitații anemice, sub formă de ploaie. Săptămâna viitoare sunt prognozate 17 grade la capitălul maxime diurne.

Îngrijorarea tuturor este susținută acum de un studiu al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din București, dat publicității prin intermediul digi24.

”Temperaturile anormal de mari, dublate de perioadele lungi de secetă urmate de ploi și vijelii haotice, nu fac decât să compromită recoltele. Dacă nu se iau măsuri, omenirea riscă să eșueze, așa cum doar în filme puteam vedea, cu diferența că în realitate nu avem nave care să ne transporte pe alte planete.

PRECIPITATII: Primul trimestru al anului agricol 2019-2020 s/a caracterizat in toate regiunile țării printr-o lipsă acută de precipitații in majoritatea regiunilor tării atât la nivelul acumulărilor (suma) cat și pe palierul valorilor medii lunare. Cu mici excepții (SCDA Valul lui Traian, SCDA Vaslui), practic în toate locațiile de monitorizare precipitațiile s-au situat sub valoarea acumulărilor medii multianuale, cu mențiune că in majoritatea zonelor, precipitațiile din luna octombrie 2019 au semnificativ superioare celor realizate în luna septembrie și în unele zone și a celor din luna noiembrie asigurând in majoritate agroecosistemelor zonale necesarul de apă pentru răsărire.

Apreciem că primul trimestru al anului agricol 2019-2020 a fost extrem (și neobișnuit) de cald, astfel că in 8 din cele 17 zone (42 %) monitorizate depășirea de temperatura medie fost de 2,6 0C pe fondul unui deficit de mediu de apă de cca. 40 mm ( cu variații locale de la -6,0mm la 90,0 mm, cu o variabilitate medie spre mare de 26,1%. Analiza interdependenței dintre deficitul de precipitații și excedentul termic indică o relație de inversa proporționalitate cu valoare semnificativă (-0,374×) .

CONCLUZIE: Primul trimestru al anului agricol 2019-2020 s-au caracterizat (în raport cu valorile medii multianuale) printr-o secetă severă (cu excepția regiunilor podișului Moldovenesc și Central Moldovenesc), și un regim termic extrem de călduros, în toate regiunile tării monitorizate prin intermediul rețelei CDI agricole specializate pentru cultura de specii de culturi de câmp.”

Ce urmează? În următorii ani, în România nu ar fi exclus să putem cultiva fructe exotice. Aceasta este însă ipoteza optinistă, pentru că situația va continua să se degradeze. Deocamdată, ceea ce numesc specialiștii ”necesitatea luării unor măsuri care să combată încălzirea globală” este doar o formulare vagă. Datele întregului studiu pot fi găsite AICI.