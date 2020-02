Medicii au infirmat prezența infecției cu coronavirus în cazul femeii din Deva

O femeie de 56 de ani din Deva, suspectă de infecție cu noul coronavirus după ce a revenit din Asia, a fost transportată duminică dimineață de la Spitalul Județean de Urgență Deva la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.

Specialiştii Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara au infirmat prezenţa infecţiei cu coronavirus pentru pacienta de 56 de ani.

"Nu, sub nicio forma. Femeia in acest moment are o usoara stare de febrilitate. Nu are tulburari respiratorii, i-am recoltat pentru gripa, asteptam raspunsul, dar nu este vorba despre suspiciune de coronavirus. Nu prezinta simptomele necesare testarii si, inclusiv, dansa vine din Thailanda, dintr-o zona care nu exista suspiciune si nu a fost tangenta cu coronavirus. Nu putem acum sa inducem in populatie panica, tot ce inseamna febra sau tulburari respiratorii sa fie suspiciune de coronavirus. Nu este izolata, o testam doar de gripa si ii monitorizam funcțiile vitale si acest caz se putea rezolva simplu si in Deva sau in Hunedoara. Femeia are usoare febrilitati si nu are tulburari respiratorii. Este izolata pentru suspect de gripa, nu este izolata cu masuri speciale de coronavirus", a explicat medicul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, potrivit Opinia Timisoarei.ro

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Sursa foto si text Opiniatimisoarei.ro