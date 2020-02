Anestezistul copilului care a intrat în comă la stomatolog a povestit ce s-a întâmplat

Un copil de trei ani a ajuns în comă la spital după ce i s-a făcut o anestezie la o clinică de stomatologie din Pitești.

Medicul anestezist a povestit la Digi 24 ce s-a întâmplat:

”Tehnica folosită se cheamă largă sedare. Este o practică curentă și în experiența mea și în colaborare cu foarte multe clinici stomatologice, am experiență de peste 400 de copii anesteziați așa, familia și-a dat acordul.



Lucrurile au decurs normal până la un moment dat, la 45 de minute de la începerea intervenției, unde am avut un episod de tahicardie severă asociat cu scăderea saturației oxigenului, care a dus la un stop cardio-respirator, motiv pentru care am instituit resuscitarea cardio-pulmonară rapidă și pacientul a plecat din clinica stabilizat. Am făcut resuscitatea, în paralel am solicitata și serviciul de ambulanță pentru ajuor și împreună cu ei am decis să fie transferat.

Copilul avea nevoie de această procedura care este indicată la pacienții cu anumite probleme sau care sunt efectiv necooperanți și pentru care tratamentele stomatologice reprezință o urgență pentru ei”.

