Deși încă nu a nins, Timișoara a plătit 800.000 de lei pentru deszăpezire

Orașul Timișoara a plătit, în ianuarie, circa 165.000 euro – aproape 800.000 de lei – pentru servicii de deszăpezire. Asta într-o lună în care în oraș nu a nins, ci doar a fulguit de două ori.

Jurnaliștii de la renasterea.ro l-au sunat pe directorul firmei de deszăpezire, care a confirmat suma, însă a punctat că a fost vorba de acțiuni de combatere a poleiului.

“Noi am acționat la cererea primăriei, nu am acționat de capul nostru. Am împrăștiat sare, clorură de calciu, material antiderapant”, a spus Gabriel Blaga, întărit de șeful departamentului salubrizare din cadrul Primăriei Timișoara.