Dialog între o turistă și salvamontiști: ”Mi-am scăpat telefonul în prăpastie. Nici dacă plătesc nu-l recuperați?”

Salvamontiștii din Argeș au postat pe Facebook o discuție purtată recent cu o turistă care ar fi vrut să-i fie recuperat telefonul pierdut pe munte.

Postarea Serviciului Public Salvamont Argeş:

„Apel direct, astăzi... o voce feminină, plăcută, vioaie. 'Am urcat ieri pe Negoiu, prin Strunga Dracului. (...) La coborâre, am scăpat telefonul pe un vâlcel lateral' Ei, şi? îmi zic... 'Care ar fi şansele să îl recuperez? Ştiţi, am informatii foarte importante pentru mine în acel telefon!'.

Nu-mi vine să cred... 'Zero, niciuna!' zic eu.

'Da, dar să ştiţi ca i-am găsit carcasa, deci e pe acolo!'. 'Îmi pare rău, noi salvăm oameni, nu căutăm telefoane (...)'. 'Nici dacă plătesc?'.

'Puteţi plăti un ghid montan ca să vă însoţească până acolo. Noi nu căutăm telefoane contra cost...'. Vizibil dezamăgită, uşor enervată, mă salută şi închide".

Salvamontiştii le readuc aminte turiștilor să apeleze la ei numai în situații de urgență reale, potrivit digi24.ro.