Gheorghe Dincă, scrisoare pentru familia Melencu: ”Am fost obligat să mint că am ucis-o pe Luiza!”

Gheorghe Dincă a transmis o scrisoare familiei Melencu în care susține că nu a ucis-o pe Luiza și că aceasta ar fi fost răpită.

Monica Melencu, mama Luizei, nu a vrut să facă public tot conținutul scrisorii primite de la Gheorghe Dincă, dar a citit câteva pasaje.

”Sunt foarte multe. Nu pot să spun tot ce scrie. Scrie că Luiza nu e moartă, că îi pare rău ce s-a întâmplat, că l-a forțat Ștefan să dea telefon tatălui meu. Ștefan îl amenința să dea telefon să zică că Luiza e plecată în Elveția. În toată scrisoarea scrie că Luiza trăiește şi își susține ultima declarație care a ajuns şi la DIICOT. Am rămas fără cuvinte când am văzut Dincă Gheorghe şi declarația exact ca în ultima zi pe 12, că susține că persoanele acelea au luat-o pe Luiza. Scrisul e foarte asemănător cu ce am văzut în dosar, l-am recunoscut” a spus Monica Melencu.

