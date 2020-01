Fals stomatolog din Baia Mare, lipea dinţii pacienţilor cu super glue: "Mi-a lipit dantura cu SuperGlue și mi s-a infectat gura"

Faţete de dinţi lipite cu super glue, dureri insuportabile, luni de chin şi mii de euro cheltuiţi. Este mărturia unuia dintre pacienţii trataţi de un fals stomatolog săltat, ieri, de poliţiştii din Baia Mare.

"Lucra în spate, într-un atelier, în spate, un fel de garaj sau o bucătărie de vară. Mi-a lipit şi faţetele cu super glue."

Este trauma greu de imaginat prin care a trecut acest pacient, în vara anului 2018. O recomandare din partea unui prieten l-a adus în cabinetul falsului dentist.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Bărbatul de 40 de ani se afla pentru prima oară în faţa unui stomatolog. Aşa că nu a bănuit nicio clipă că, în realitate, femeia de 50 de ani este doar un tehnician dentar si nu are dreptul să facă operaţii complicaţii.

Intervenţia din cabinetul improvizat l-a costat 3.000 de lei. Şi multe luni de chin. Pentru că gingiile au început să i se infecteze, bărbatul a apelat la alt stomatolog. Alţi 700 de lei. S-a întors la falsul dentist să ceară explicaţii.

De atunci, medicul de ocazie n-a mai fost de găsit. Acum, bărbatul se teme pentru sănătatea sa, mai ales că autorităţile au făcut apel la toţi pacienţii să meargă la spital pentru analize, inclusiv pentru hiv si hepatita.

Bărbatul a mai plătit încă 4.000 d lei pentru a şi reface lo parte din dantură. Crede că din cauza stresului provocat de operaţii a făcut diabet. E hotărât să depună plângere la poliţie. Ancehtorii care au scotocit ieri cabinetul improvizat in curtea unei case au fost ingroziti de conditiile improprii in care erau tratati pacientii. Femeia este cercetată sub control judiciar pentru înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.

surs Baiamare24.ro