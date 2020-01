O femeie din Călărași a sărit în faţa unei maşini pentru a scăpa de soţul violent

Totul s-a întâmplat în noaptea de marţi spre miercuri, 15 ianuarie 2020, la ora 01.30, pe DN 4, în localitatea Frumuşani din Călărași.

O tânără din Bucureşti, care trecea prin zonă, a povestit cum femeia i-a sărit în faţa maşinii şi cât timp a durat până la sosirea primului echipaj de Poliţie.

Liliana Sandu a povestit, într-o postare pe Facebook, cum a fost la un pas ca femeia să fie lovită de maşină, având în vedere că afară era ceaţă.

"Data: Miercuri 15 ianuarie 2020. Ora 1:30 noaptea. Locatie: DN 4 - Frumusani. Vremea: ceata foarte densa, vizibilitate foarte scazuta, -3 grade. In fata masinii pur si simplu sare o femeie imbracata sumar (maieu) si desculta, facand semne disperate.

Incercam sa intoarcem masina in siguranta avand in vedere ceata densa si intre timp sun la 112 sa solicit un echipaj de politie la fata locului. Mi se spune sa merg la fata locului, sa constat gravitatea problemei si apoi daca este necesar vor trimite echipaj.

Bineinteles mi se mai spune sa inchid pentru ca tin linia ocupata si sunt si alte urgente si sa revin dupa ce stau de vorba cu femeia.

Ajung in cateva secunde la victima (o doamna in adevaratul sens al cuvantului in jurul varstei de 40 ani) si la insistentele mele disperate sunt inca pe fir si de asemenea dl "salvator" aude cum femeia imi povesteste disperata si plangand ca a batut-o sotul, ca a reusit sa fuga, ca in urma ei sotul ii lovea mama si ca in casa au ramas 3 copii si se teme pentru ei. Mi se comunica trimiterea unui echipaj. Bag femeia in masina, ii dau geaca mea (vazusem bine initial, in cateva fractiuni de secunda-era in maieu, in picioarele goale si in pantaloni de pijama foarte subtiri- pantalonii acum ii observ).

apare politia...50 minute? Cam cate se pot intampla in 50 minute? Am lasat-o pe maini sigure...OARE?", a scris Liliana Sandu în postarea de pe Facebook.