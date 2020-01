Copacii din Parcul Central din Timişoara sunt îmbrăcaţi în haine, pentru cei săraci

Copacii dintr-un parc din Timișoara sunt îmbrăcați în haine groase și călduroase.

Inițiativa le aparține unor tineri care, în plină iarnă, s-au gândit să își ajute semenii mai puțin norocoși.

„Anul cel Nou care se deschide in fata noastra incepe cu frig si zapda.. si e totul idilic si frumos cand observi iarna din confortul si caldura casei tale dar e mult mai trist si greu cand viata te face sa fii om al strazii. De aceea la inceput de an te invitam la o mica fapta buna! Ia de acasa , un palton gros sau o geaca mai sanatoasa, o pereche de manusi sau un fular , care nu iti mai folosesc si vino sa ne intalnim in Parcul Central, Duminica 12 Ianuarie, de la ora 12.00. Vom imbraca aceste haine pe dupa copaci si le vom lasa acolo .. cu mesajul: cu drag, pentru tine om bun…„, transmit cei de la Look Inside.