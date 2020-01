O fetiţă de aproape 6 ani a fost bătută şi dată afară din casă, de propria mama, în Galați - VIDEO

Copila fusese bătută şi aruncată dezbrăcată din casă, ascunzându-se prin grădină de frica mamei.

Omul încearcă să vorbească cu părinţii fetei, însă nu are nicio şansă, pentru că tatăl fetiţei este beat, la fel şi mama.

La un moment dat, fetiţa urlă din tot sufletul că nu vrea să rămână cu femeia care i-a dat viaţă. Adânc impresionat de drama copilei, vecinul o ia pe fata la el şi anunţă autorităţile.

În scurt timp, bărbatul a informat că fetiţa a fost luată de Asistenţa Socială şi dusă într-un centru din Galaţi, unde este în siguranţă.

"Fetita este luată de Asistența Socială și Politie de azi noapte, au dus-o la Galați, la un singur centru cică este în Galați. Eu am făcut ce am putut, sperăm să fie bine acolo unde au luat-o. Nu mai știu nimic de ea de azi noapte. Eu am avut-o la mine, am spalat-o, i-am dat sa mănânce și atât. Fetița nu mai este la mine, au luat-o autorităţile", a scris bărbatul pe Facebook, pentru că toată lumea dorea să ajute cumva fetiţa.