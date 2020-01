Doi deţinuţi din Suceava, încarceraţi la Penitenciarul Botoşani, şi-au bătut cuie în frunte pentru că nu mai rezistă în puşcărie - VIDEO

Doi deţinuţi din Suceava, încarceraţi la Penitenciarul Botoşani, şi-au bătut cuie în frunte pentru că nu mai rezistă în puşcărie. Ei spun că gardianul, şef de secţie, este un om dur, care le face viaţa un iad şi ei protestează împotriva unui astfel de comportament.

Cei doi deţinuţi şi-au bătut cuie în cap pentru că au ajuns la paroxism, nemaiputând să audă înjurăturile gardienilor şi modul urât în care se poartă cu ei. Dumitru Roger Florea e în puşcărie pentru infracţiuni comise cu o deosebită violenţă, iar celălalt puşcăriaş cu cui în cap, Loghin, a înjunghiat un polițist aflat în timpul liber și care își ținea și copilul în brațe.

"Cele mai mari abuzuri domnul Moscaliuc le face. În Penitenciarul Botoșani am ajuns să ne bătem cuie în cap", a spus Florea Roger Dumitru, unul dintre deţinuţi, care încă are cuiul în frunte.

Celălalt deținut a explicat şi el, pentru ziardesuceava.ro motivele care l-au determinat să-şi bată cuie în cap.

"Am mai bine de 50 de ore un cui introdus în cap, scuip sânge, am fost la cabinet să mi se dea un tratament pentru că mi s-a umflat capul și au zis că nu mi se dă niciun tratament până când nu îmi scot cuiul din cap. În plus de asta, șeful de secție vine cu mascații și îmi spune că mă bate, că mă torturează, mă înjosește, mă face boschetar, gunoi, în toate felurile. Eu am o familie, am o fetiță acasă, eu nu sunt boschetar. Dacă am o problemă, nu mă rezolvă, îmi spune pleacă de aici gunoiule. În afara faptului că sunt amenințat zilnic și scuipat de către supraveghetori și de către el, mâncare este foarte proastă, condițiile sunt mizere, inumane și nu pot să rezist. Sunt gândaci în cameră, sunt ploșnițe, nu pot să dorm. Și în plus în cameră este frig, geamul spart,medicamente nu ni se oferă.Mai bine mor decât să mai rezist la tortura asta din penitenciar", a povestit puşcăriaşul Vasilică Ionuț Loghin.

